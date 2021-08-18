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里長與八十壽宴

杜丹莉

三十幾年前，先生來西部公司面談的時候，老闆引薦一位同事洪大哥，他也是維大校友，老中見面人不親土親，兩人相談甚歡。後來我隨先生到聖地牙哥找房子時，洪大哥邀請我們去他家吃飯，洪大嫂心儀姐為人直爽熱誠，不但燒得一手江浙美食，並對我們買房子的地點及學區提供了許多建議，我們決定就在他們附近的那個小區安家，從此結下不解之緣。

日後方知，心儀姐被她家附近的朋友們稱為里長，方圓幾哩的中國人有事都會找她幫忙。她擁有化學碩士學位，但婚後一直在家相夫教子。舉凡孩子找學藝老師、油漆房子、水電工人、門戶照應、兒女結婚……，心儀姐都有長長一串清單，去問她準沒錯，絕對傾囊相助。她也在環境背景性格脾氣各異的朋友圈內，常成為那調和鼎鼐之人。

能有一位如姐妹般的近鄰，心中充滿感恩。心儀姐知書達禮，有智慧又脾氣好，我凡事找她商量，她總給最中肯的意見，從不強加她的三觀予人，但每次都讓我心服口服。孩子小時，親友都在外州，緊急聯絡人永遠是心儀姐，立遺囑時他們也是第一執行人。

我和心儀姐都愛閲讀，一起參加讀書會，也常交換書籍與心得。她比我還多一強項，就是喜歡看韓劇，而且對劇情明星過目不忘，有時講予我聽，甚是有趣。我常常對她說，我要陪她去一次濟州島，很多韓劇都在那拍攝，透過此一實地考察，她就可以修到韓劇博士，這也是我的一個心願。

心儀姐和我都是不拘小節、隨遇而安的個性，想去的地方大同小異，所以常讓不喜歡出遠門的兩位老爺留家駐守，我們結伴出遊，足跡遍及中國、俄國、南歐、北歐和一些美國國家公園。旅行途中，玩累了不必應酬，默默相對但心心相通，興致來時又可以從天南聊到地北。有如此舒服自在的旅伴，讓我想起「小王子」裡所述，每個人都只活在狹隘的星球裡，能找到一個能夠懂得自己内心語言的朋友，互相理解、互相傾聽，是何等可貴。

幾個禮拜前，心儀姐拉我去一家餐廳訂菜，說是要請打完兩針疫苗、許久不見的老友吃飯。我掐指一算，那天應是洪大哥的八十大壽。知道他們一向低調，所以悄悄約了被邀請的朋友們，合資購買一個最新款iPhone祝壽。當天賀客盈門，氣球、蛋糕好不熱鬧。酒足飯飽之餘，我邀請來賓上台致詞，大家紛紛發言，感念洪氏夫婦在鄰里間的貢獻，祝福洪大哥八十瞿鑠春秋在，四時健旺春秋遊。洪大哥大嫂還準備了壽桃及保溫杯答謝大家光臨，在生日快樂的歌聲中全體合照，把那溫馨感人的夜晚定格。

那天回家的路上，仰望天上繁星滿天，襯著一彎如微笑般的上弦月，我不禁輕聲哼起歌來。先生一面開車一面望著我：這麼開心啊。可不？梁實秋談友誼文中曾說：「共享快樂，比共受患難，應該是更正常友誼中的樂趣。」誠哉斯言。

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