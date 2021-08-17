在電影裡常常看到一個場景：在一個寒涼的夜晚，一個孤獨的身影在麵攤上吃著熱騰騰的麵。湯麵的感覺與米飯不同，它有一種立即溫暖上升的溫馨。吃飯需配菜，而吃麵只需要一鍋水，加一點簡單配料便可成行。

小時候街頭巷尾的陽春麵，主要佐料就是豬油、味精、醬油、鹽、麻油，上點清湯，上面再加一點青菜，美味溫馨，到現在還記得很清楚。

一位紐約的朋友十分懷念陽春麵，回到台北第一件事，就是到麵攤叫上一碗陽春麵。但是步入中年得要為健康著想，便叫老闆不放豬油、不放味精，回到美國 來告訴我們，為什麼現在的陽春麵這麼難吃？

單身或是追劇之人，最愛吃的就是泡麵，因為簡單俐落又快速，於是各式各樣的泡麵就出籠了。每年帶著孩子上山滑雪 ，泡麵則是絕對不可少的，一個早上從山上衝下來，滿山白雪皚皚，有的時候人早就已經凍成冰棍。到了餐廳看到炸雞、炸薯條，真是沒胃口，來一碗熱騰騰、辣呼呼的泡麵，讓左右滑雪客羨慕不已。咱們滑雪十幾年如一日，一碗泡麵搞定，吃完了又是一條好漢，還可以上衝下滑一個下午。

日本車站月台有一個神奇的食物，能療癒旅人們的心，就是「立食麵」。究竟這些立食麵店有何魅力呢？由於麵類方便調理，只需煮熱水及準備湯汁和少數配料，開店的成本低，很快就在各大車站受到歡迎。吃上一碗立食麵，方便省事又溫馨，回家的路上可能還要一兩個小時，暖心暖胃，也慰藉了辛苦的一天。

在師大的路上有一家牛肉麵店，我記得門前有個牌子寫著「每天一碗牛肉麵，力拔山河氣蓋世」，看到這幾個大字，總是禁不住要走進去吃上一碗紅燒牛肉麵。在內湖有一家一萬塊錢台幣一碗的牛肉麵，據說是專門伺候達官貴人與大明星的，麵湯有三層口味，有時還需要空運到香港及大陸給知名人士吃。只是不知道這一萬塊錢的牛肉麵吃下去，是否也是力拔山河？

有一回帶女兒回台灣 ，早上要趕火車去台東，她起晚了沒有吃早餐，到了台北火車站，唉唉叫著肚子餓。我先說了她一頓，就在火車站旁繞了一圈找吃的，一大清早找到一家便利店已經開門，裡面熱騰騰的天婦羅、甜不辣、黑輪等食物，還有些白蘿蔔和豬血糕，任由客人挑選。我怕趕火車來不及，就叫她自己選一些放在碗裡。

等到要付錢時，那個小姐竟然問我們要不要加泡麵？我們兩個都傻了，當然就說要。結果沒有想到他們超級服務，開了一包泡麵放在碗底，然後把女兒挑的東西放在泡麵上，再加上湯水。我們付了錢就直奔月台，到了月台，泡麵也熟了。女兒蹲在月台上吃著這碗熱騰騰的混血食物，告訴我說：「媽，台灣這個地方我可以住下來！」