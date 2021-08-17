今夏新冠肺炎疫情好轉，在香港打了疫苗後，決定回美探望正在我母校念大學的兩個女兒。大女兒雖有駕照多年，但很少有機會駕車，小女兒則正在學車，希望暑假前可考得牌照，所以決定買部車給她們，以方便出入。

我較傳統，總喜歡跑車和房車，但美國 早已是巨型四驅車的天下，尤其在北美的下雪區，房車已不多見。我這次租用的小房車常被高大的SUV包圍著，特別是在紅燈時，看出去只見到它們的大車輪，令我想起多年前在紐約擠地鐵上班時，矮小的我被大塊頭乘客腋窩包圍著的情景，所以這次一定要買四驅車。

不過女兒們都是新牌，不宜開大車，最後就選了全新的福特Bronco Sport。這是車迷們期待已久的小型四驅車，因受疫情影響，晶片短缺，產量不多，連試駕的車都被搶購一空，我找了多天才在遠離市區的車行尋得一部。

四十多年前，我家從香港移民到距離這大學約兩小時車程的小鎮，當年爸爸的第一要務就是考駕照。那時美國車天下無敵，我們買的第一部車，是通用的Pontiac Grand Prix，屬當年非常流行的單門轎跑家庭車系列，與兄弟款Monte Carlo、 Regal、Cutlass和福特的Thunderbird分享了大部分市場。到我十六歲有駕照後，再買部鮮橙色的福特野馬（Mustang），自此野馬就陪著我從大學開到華爾街工作時才壞掉。

除了房子之外，車子可說是我們當年所擁有最貴重的東西，爸爸、哥哥和我有空就把它們洗得乾乾淨淨。但自從大學畢業後，不論在念研究院的波士頓，還是工作的紐約、東京或香港，都不容易有自己洗車的地方和設備。這天在自家的車道上清洗Bronco，才發覺許久沒有自己動手洗車了，勾起不少當年和爸爸、哥哥一起洗車的回憶。今回女兒們也一起幫手，讓她們有機會體會一下美國小鎮生活的特色和情趣。

回到自己成長的母校，買部美國車給女兒們，使我想起爸爸曾在這裡買過部美國車給哥哥和我。這也許是巧合，卻令我深深感受到生命循環的規律和意義。因為自從買了野馬之後，四十多年來，我們所開的要不是日本 車，就是德國車或義大利車，再也沒有買過美國車了。

從八○年代開始，美國車的銷量每況愈下，很快失去壟斷地位，即使在汽車 城底特律周邊，也漸漸被新穎舒適價廉物美的日本車，和操控優良豪華耐用的歐洲車所取代，令底特律的經濟一落千丈，至今仍一片蕭條。還記得我中學畢業那年，當地發生了一件前所未見的仇恨案：華裔陳果仁被失了業的車廠工人用壘球棒打死，就因誤以為他是搶了美國人飯碗的日本人！

數十年後的今天，美國汽車業已接受現實，力求改進，努力與日本車、歐洲車、韓國車爭一日之短長。除了有突破性發展的電動汽車Tesla外，傳統內燃動力的車輛也愈出愈好，不再需要追隨歐洲車的後塵，因而銷量日漸提升。希望汽車城底特律不久也會有個經濟循環，恢復一點往昔的輝煌。