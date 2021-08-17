交了三十多年稅以後，上個月終於可以享受聯邦醫療保險 了，著時高興了一陣子。

上星期看完醫生後，給了我一個新的處方，九十天的用藥每天一粒，就到我家附近的藥房取藥。藥劑師是一位大約五十多歲的白人女士，很嚴肅，不苟言笑，她看了處方一眼，告訴我三十分鐘後來拿藥。我隨即問了一下：「我的自付額是多少？」藥劑師回答九百三十美元。我一聽腦袋都大了，以為我聽錯了，可我是有政府的醫療保險啊！

我馬上反問：「那我的保險付多少？」藥劑師顯得有點不耐煩了，臉上的皺紋都加深了不少，告訴我說：「這是自費藥，你的保險不付錢。」我馬上說，我不要這個藥了，心裡想和我的醫生商量一下，可不可以用別的藥來替代。真的沒想到有了政府的醫療保險，有些臨床用藥還不包括。

回到家後和我的太太說起此事，她告訴我幾天前她在信件裡收到了一個處方藥減價卡，可以試試有沒有用。於是乎我上網一查，給的價錢嚇了我一跳，連我自己都不相信，但我還是把手機 的螢幕照了張相。

第二天我又回到同一個藥房，接待我的還是那位藥劑師。我說我有處方藥減價卡，請她幫忙看看我的處方用卡的價錢是多少。藥劑師瞟了一眼卡，再瞟了一眼我，一句話一個字都沒有說，就回到電腦前，前額的皺紋就像剛剛深耕的田野，眼角的魚尾紋也在一起緊繃，一臉不高興。

她在電腦前看了大概五、分鐘，冷冷地說，用卡是三百六十六美元。我回答說我在網上查到的價錢是不一樣的，藥劑師說，「你查到的讓我看看」，我就把我手機的螢幕照片給她看。她拿著我的手機又回到電腦前繼續查看，這時她的左側嘴角微微有些抽動，頸部的皮膚開始發紅，透過皮膚似乎能看到她頸動脈在激奮地跳動。

她告訴我，我的醫生處方沒有寫日期，她要給醫生打電話來證實日期。我問那我的自付額是多少？這位藥劑師噥噥地說：十一塊三毛六分美元。我這一回真的不相信我的耳朵了，重複地問她說十一塊三毛六？藥劑師點點頭。

天哪，同一個處方價錢居然有如此之大的區別，以為是垃圾郵件的減價卡，居然能有這麼大的用途！三個小時後，我的手機就收到藥房的通知，「你的處方藥已經準備好了，你需要支付十一塊三毛六。」