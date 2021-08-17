我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

買處方藥

顧華

交了三十多年稅以後，上個月終於可以享受聯邦醫療保險了，著時高興了一陣子。

上星期看完醫生後，給了我一個新的處方，九十天的用藥每天一粒，就到我家附近的藥房取藥。藥劑師是一位大約五十多歲的白人女士，很嚴肅，不苟言笑，她看了處方一眼，告訴我三十分鐘後來拿藥。我隨即問了一下：「我的自付額是多少？」藥劑師回答九百三十美元。我一聽腦袋都大了，以為我聽錯了，可我是有政府的醫療保險啊！

我馬上反問：「那我的保險付多少？」藥劑師顯得有點不耐煩了，臉上的皺紋都加深了不少，告訴我說：「這是自費藥，你的保險不付錢。」我馬上說，我不要這個藥了，心裡想和我的醫生商量一下，可不可以用別的藥來替代。真的沒想到有了政府的醫療保險，有些臨床用藥還不包括。

回到家後和我的太太說起此事，她告訴我幾天前她在信件裡收到了一個處方藥減價卡，可以試試有沒有用。於是乎我上網一查，給的價錢嚇了我一跳，連我自己都不相信，但我還是把手機的螢幕照了張相。

第二天我又回到同一個藥房，接待我的還是那位藥劑師。我說我有處方藥減價卡，請她幫忙看看我的處方用卡的價錢是多少。藥劑師瞟了一眼卡，再瞟了一眼我，一句話一個字都沒有說，就回到電腦前，前額的皺紋就像剛剛深耕的田野，眼角的魚尾紋也在一起緊繃，一臉不高興。

她在電腦前看了大概五、分鐘，冷冷地說，用卡是三百六十六美元。我回答說我在網上查到的價錢是不一樣的，藥劑師說，「你查到的讓我看看」，我就把我手機的螢幕照片給她看。她拿著我的手機又回到電腦前繼續查看，這時她的左側嘴角微微有些抽動，頸部的皮膚開始發紅，透過皮膚似乎能看到她頸動脈在激奮地跳動。

她告訴我，我的醫生處方沒有寫日期，她要給醫生打電話來證實日期。我問那我的自付額是多少？這位藥劑師噥噥地說：十一塊三毛六分美元。我這一回真的不相信我的耳朵了，重複地問她說十一塊三毛六？藥劑師點點頭。

天哪，同一個處方價錢居然有如此之大的區別，以為是垃圾郵件的減價卡，居然能有這麼大的用途！三個小時後，我的手機就收到藥房的通知，「你的處方藥已經準備好了，你需要支付十一塊三毛六。」

聯邦醫療保險 手機

上一則

歡樂阿公小野 昔醉心工作 今享受爺孫互動

下一則

因禍得福

延伸閱讀

是否建高樓及大麻藥房 澤西市府將票決

是否建高樓及大麻藥房 澤西市府將票決
背痛藥添發霉類固醇致上百人死 華裔藥劑師重判10年半

背痛藥添發霉類固醇致上百人死 華裔藥劑師重判10年半
未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡

未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡
Walgreens加速處方藥當日配送

Walgreens加速處方藥當日配送

熱門新聞

林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
黛安／圖

好友的祈禱

2021-08-13 03:02

單身女醫師的幸福

2021-08-14 03:02

人生的轉折點

2021-08-11 02:00

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛