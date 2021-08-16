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友情專線

劉家宜

坎坷的人生做了許多種的工作，但是此生最熱愛的兩份工作：在台灣是誨人不倦的教員，在美國是扶持別人的護士。相較之下我更熱愛我做到退休的這份護士工作，因為除了符合我的個性愛幫助別人以外，也看盡了人生百態，作為自己人生的圭臬。

我記得有兩三次我照顧的病人是心理醫生，可能他們接受了太多病人所倒的垃圾，導致自己有心理情緒的困擾時卻無處宣洩傾吐，而我們這些稍微年長的護士，就成了他們心靈上的保母和依靠。記得有一個長得非常漂亮的年輕心理醫生，當我如母親般盡心盡力照顧她時，她竟脆弱得如嬰兒般，撲倒在我的懷裡傾訴她的壓力。

自從退休後，我忽然從忙碌競爭的職場上，退到一人獨居的家中，自然得上了憂鬱症，而醫生認為我的病情輕微，只需要找個談話的對象宣洩情緒就可緩解。於是他介紹了我一個「友情專線」，這就開始了我和這個專線的友情。

線上的工作人員都是一些不具名的義工，和他們談話的時間只有短短十五分鐘，可機動性調整需要對話的時段。我選擇每周六的下午，因為這個時段所有線上課程都停擺，而且銀行機關行號也都不上班，煞時我有被世界遺棄的感覺。

如此行之有年，我只知道缐的那端固定有一個美國女人，會非常熱心地打電話來和我閒聊，但她的電話都是沒有號碼，紀錄寫著：unknown，所以我也從不在意她的姓名。只是長時期以來，我們建立了線上友情，感覺我們談得非常投緣，覺得年齡相仿，興趣相投。每當我在整理花園的時候，我們講的就都是植物經，我在烹飪的時候，就會分享我的中餐料理經驗。從談話內容中我了解到，她雖然長期租住一個大宅園，可是她有一個廣大的花園要料理；我熟知她的生活環境，更熟悉她的聲音。

疫情以來，我很安於居家避疫生活，除了我可花更多時間照顧我的前後花園外，我更拿了許多網上課程，也因此交了許多網上的朋友，由這些網上的新朋友，更介紹我參加了許多新的課程：有一個在網上交換種植經驗的課程，我們可以經由網路一窺別人的花園管理。

上周上課時，主持人介紹我們參觀同學茱狄的花園。當她介紹她的花園時，我發覺那個聲音怎麼這麼熟悉，尤其她講到她房東任由他規畫管理庭園的近況時，使我覺得，這不是就是每周六打電話來跟我缐上聊天的那位朋友嗎？我很想要求證，可是為了別人的隱私，我還是壓制住了自己的好奇心。

很快地，又到了周六例行的友誼專線人打電話來給我了，又是那熟悉的聲音，她主動了叫了我的名字，我驚喜於這樣難得的巧合。這一兩年來的安慰鼓勵的聲音，一下變為一個真實的人，可以出現在我的螢幕上，成為我真實的朋友，真是意外的收穫。

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