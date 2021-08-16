圖╱龔剴

幾年前，院子裡芭樂樹枝長得太茂盛，園藝友人來訪，認為樹枝太多會影響果子的發育。我隨手大刀闊斧修剪一番，一些不規則的枝幹我通常會留下來，看看有什麼可以再利用的價值，這一放就是好幾年沒動刀斧。

疫情 來臨，家裡蹲成為常態，院子裡的陳年老樹枝該丟就丟，沒有什麼再保留下去的道理，拿起一段扭曲的枝幹，左看右看就是感到有一點特殊的意思。忽然有一個衝動，將枯樹枝來個反轉上下顛倒看看，結果從側面看出有點像一隻狗狗正在伸懶腰貌。

養過狗的人家，一定看過狗狗在睡醒之後，前面兩隻腳會盡量往前伸長，頭往下壓低接近地面，屁股往上高高翹起來，接著張開嘴巴打一個大哈欠，這是標準伸懶腰的動作。

我將這一段樹枝仔細檢查後，發現沒有蟲洞也沒有開裂，將不必要的部分切除，當作頭部的這一段太長，必須鋸短而且要將頭部鼻子及嘴部削細，形成弧形鼻梁的樣子。

所有打磨皆只能用手工，沒有電動機具能代勞。沒想到這一枝芭樂樹枝如此之堅硬，花費好幾天才得到一個滿意的外形，然後用粗銼刀、細銼刀再加沙紙做打磨的工作 。屁股部位剛好有一個短分枝，可以鑽個小孔，等到完工之後插個狗尾巴草，絕對有錦上添花的功效。

打磨光滑之後，用小刷子刷上兩層亮光漆，找兩個紅色的圖釘當做眼睛，釘在狗頭的兩側；用黑色油漆在適當位置畫出含笑的嘴巴。兩隻耳朵沒有現成的零件可以利用，靈機一動，想到可以用多餘一段一吋半粗的原木料，使用鋸木機斜斜切一小段，大約五吋長一對尖耳朵，用兩個不鏽鋼釘子釘在狗頭兩側，選用不鏽鋼的原因是可以放置於露天不會生鏽。

整體造型俏皮可愛，內人很滿意。次晨外出散步時，在路邊摘一根狗尾巴草，插在屁股上的小洞裡，頗有畫龍點「尾」之感，大功終於告成，也許全名也可稱為「伸懶腰的瘦高狗狗」。