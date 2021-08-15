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燒鴨

項明華

中國的名菜中，烤鴨應算是一道，其中又可分為北京烤鴨和廣東燒鴨，這兩種我更偏愛廣東的燒鴨。北京烤鴨一般必須去店裡就餐，點菜後，片皮師傅來你桌邊片皮，片完皮，鴨子已只是半熱，皮也不脆了，鴨肉又是淡而無味，蘸的又是千篇一律的甜麵醬，吃過一回，第二次就興趣不濃了。

吃烤的肉類食物，如果帶皮的則一定希望皮是脆的，烤乳豬、烤全羊是這樣，烤鴨當然也這樣。脆的，則香氣四溢；脆的，則是剛出爐不久。中國菜如要做到色香味全達，則菜離爐灶不能超過一小時，否則就像花一樣謝了，人一樣錯過了青春年華。

記得我讀初中時，離家不遠的菜場有代加工的廣東燒鴨。早晨去預定，下午四、五點就可去提貨，此時正好可趕上夏天喜歡吃的早晚飯。雖然已過去六十多年了，還清楚記得我去取鴨的那股勁，鴨子包在紙袋裡，邊角露出少許切好鴨塊，香氣四溢，實在誘人。我總會邊快走，邊抓兩塊往嘴裡塞，皮脆汁多，肉味鮮美。一隻燒鴨帶回家，剛上桌，就盤子見底。

來美國後去廣東餐館就餐，我們都會點燒鴨，一點就是要一隻，寧願吃不完打包帶回家。因為我們都會要求將吊在櫥窗內的整隻鴨子，先入油鍋汆五分鐘，再上桌，就是要求做到皮是脆的，這樣雖然達不到剛出爐的那脆皮滋味，但也聊慰我心了。

有一次我去洛杉機出差，最後一天駕車去機場回家路上，路過陸羽茶館，店內在掛剛出爐的燒鴨。我將汽車彎進去，鴨香在店外就可聞到。心大動，決定買一隻帶回維州的家。鴨子被切塊入塑盒，再裝入塑料袋。一路上往機場開，誘人的香味不停鑽入鼻孔。

機場人不多，因趕飛機，我早餐也沒吃。等到在候機區坐停，我發現鴨子還很熱，誘人的陣陣香味令人食指大動。我心想，何不先吃了半隻充飢，還有半隻帶回去也可以了。

主意已定，找了個帶小桌的角落，手抓鴨塊，大快朵頤，這種半偷偷摸摸的吃法，更讓我胃口大開。

吃完了半隻燒鴨，感覺還很想繼續，但內心也有鬥爭，雖然沒有告訴太太會帶燒鴨回家，但至少也應留一半吧。停頓了一會兒，好像鴨皮沒有剛才那麼脆了，帶回家去肯定不會再是人人叫好的美食了，那我何不就地解決？當然，回去後馬上再找維州當地的廣東餐廳，補救我內心的愧疚。於是三下五除二，另半隻鴨也就下了肚。

退休後胃口減小了，而且家裡就兩人就餐，兒子喜歡吃外面的洋快餐。去餐廳吃飯，我再也不敢動輒一隻鴨子，否則就是吃了上頓，留下頓，或者就是吃半隻，丟半隻。但又很想吃真正的脆皮燒鴨，又不想買一隻全鴨，怎麼辦呢？

我發現我家附近有一家韓國超市，裡面有一家華人開的夫妻檔外賣燒烤店，供應廣東燒烤，燒鴨、叉燒、燒肉都有。我問老闆娘她每天燒鴨早晨幾點出爐？她說十點半。我又問肯定每天都有？老闆娘答每天都有，我大喜。

人老了，時常會懷念年輕時的那燒鴨味道。我就時常早晨十點半去光顧那家小燒烤店，老闆娘見到我，總是笑笑，來啦？我微笑，點點頭，不用言語，她就切了半個剛出爐的燒鴨。我一路開車回家，鼻子裡的幸福感是滿滿的。

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