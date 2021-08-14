上個月，鄰居林太太送來一塊喜餅，說是朋友給了兩塊，她知道在美國很少有機會吃到喜餅，與我們分享，也沾沾喜氣。朋友這份心意令我好感動，一面吃著喜餅，腦中一面閃過童年對美味喜餅的懷念，至今仍念念不忘記憶中的好味道。

記得第一次吃到喜餅是小學五年級時，班上有位同學是鄉裡的望族，親戚特多。她帶著我們四、五位同學利用假日去探訪親友，剛巧她叔輩家的長子剛娶媳婦，她端出切開的喜餅出來打招呼，讓我們瞪大眼珠，盯著喜餅，口水直嚥。小小客人受到大人如此殷勤招待，真是受寵若驚。我們每人分到一片，小口小口吃著外皮酥內餡Q軟彈牙、清新爽口的鳳梨喜餅，令人回味無窮。

那個年代物質匱乏，求溫飽已經不易，更別想奢求吃點零食或糕餅。喜餅是日常生活中很稀罕的糕點，烘焙店平日不賣，想吃也吃不到。送喜餅是傳統禮俗，只有親友的女兒下聘宣告婚訊喜事時才分贈喜餅給至親好友，讓大家祝福也沾些喜氣。大姊、二姊訂婚時，我們才有機會吃到細滑濃郁的豆沙、多種果仁香酥不油不膩的伍仁，和酥皮內餡比例剛好軟Q的鳳梨三種不同口味的喜餅，吃在嘴裡甜在心裡，感到好幸福。

喜餅我們俗稱大餅，種類有鳳梨、豆沙、伍仁……，遵循古法手工製做，餅面有龍鳳圖案、百年好合、囍等字樣，包裝簡樸，沒有時下精美的盒子，但傳承著濃郁的古早味。隨著時代遞變，喜餅的口感與質量也演變出好多種口味，甚至中西合璧，有樸實的台式味道、精緻的日式或西式禮盒，推陳出新，各出奇招，高雅又精緻，美得令人目眩。

落腳芝城多年，想到台灣 古早味的大餅，更懷念起家鄉人情味。搬來加州 後因亞裔人多，加上回台省親參加親友婚禮機會增多，才有機會再吃到喜餅，滿足小時候的思念。

吃著吃著，我不覺笑出聲來，憶起當現成媒人的趣事。話說我的工作助手與屬下女員工談戀愛，女方家長是香港 人，原先不是很贊成他們兩人交往，但女孩子很喜歡我的助手，我也從中撮合他們的交往。

後來女方家長同意了，訂婚時，我的助手想找個媒人，他老爸建議：「你的上司是經理，應該不失禮」，我推脫幾回還是沒答應，我知道我不善於與不熟悉的人交談，怕場面尷尬。外子說：「是好事，成人之美也是一件功德」。

就這樣，我陪著我的助手帶了糕餅上門到女方家裡訂親。還好女方要求不多，除了首飾、禮物、禮金外，只要一些奇華烘焙店訂購的三角蛋糕、酥餅、紅豆餅、蓮蓉、老婆餅……，儀式雖簡單，但氣氛佳。男方則另訂購四十幾盒台灣式的喜餅分送公司的長官、同事及親友，才知道原來香港的廣東人訂婚不時興送大餅。

一塊喜餅勾起了這些久遠的點點滴滴，如今回想起來，在我的人生中有此經歷，成就了一段好姻緣，留下有趣又有意義的回憶，也是美事一樁。