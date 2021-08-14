圖／曾妙容

傍晚六點半，車子奔馳在前往Sensorio山谷途中，我們要去看一場由商業照明設計師Bruce Munro率領英國 團隊組裝，名為「光之領域」的藝術展覽。

天穹兀自明亮，陽光灼得眼眸刺痛。「這麼亮，能看見什麼？」LED的魔幻只有暗夜才能顯現，「七點進場的票比後面時段貴四元哪！」外子回應的不是時候，話語未歇，我已劈哩啪啦像放鞭炮，「那就更不該買這時段。」聲聲碎念撒落在蜿蜒路徑。到了停車場才發現車輛還真不少，早到好停車，原來逆向思考大有人在，方才住嘴。

第一關卡檢查隨身包，飲水、餅乾全在禁帶名單。到了入場門口繳交票根進入，有一環形表演區，歌手自彈自唱狀似陶醉，旁有餐車，持貴賓劵的人可以在展區最佳觀賞地段飲食、賞燈。

隨著人潮走進谷地，高處可俯視，低處可漫步於谷底燈區之間。映入眼簾的是五萬八千八百根白色太陽能光纖束連接球形體造型，一根根紮在泛褐枯草地，多如牛毛、宛若恆河沙數，遠看倒像一片片白茫茫蘆葦。

隨著日照西斜，人潮逐漸蜂擁，我們穿過一條隘口通道避入燈塔區。一個個透明玻璃瓶纏繞燈絲，堆疊成一座又一座的燈塔，燈塔環著場地圍繞，由外至裡一圈又一圈，逐一數數，一遍又一遍，重疊錯亂怎麼也數不清。

找個工作 人員問明白，他知道總共六十九座燈塔，不確定有多少玻璃瓶。我倆同心恊力，算出每座共有七層，每層有三十六個玻璃瓶，答案是：共有一萬七千三百八十八個瓶子，哇！真的非常壯觀。我一再道謝，對方報以微笑；興之所至的對談令人回味。

夏日的太陽總比其他季節更眷戀人間。好不容易等到西天出現紅霞，落日像火球一點一點墜落，休憩木椅上坐滿等待的人潮，搶拍夕陽美景的人處處可見。千盼萬盼，終於盼來夜神搭起的黑幕，黝暗從四周漸次圍攏包覆，天上一輪勾月，懸掛一角的金星孤寂中慢慢隱去，夜，真正降臨。

忽然吹來一陣風，冷冽蕭瑟令人哆嗦不已，趕快逃到通道，眼前一片幻彩，紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，每一座燈塔各自變身，遊人彷若置身神秘魔境，令人目瞪口呆驚嘆不絕。出了通道，一盞盞璀璨斑斕的光影迎面撲來，遍地亮閃一路綿延，令人生出天上星子全都掉落於此的錯覺，更有穿越時光隧道回到孩提童話世界的夢境。

因為對疫情 尚有疑慮，在摩肩接踵之間令人稍許不安，加上谷地氣溫驟降，先生頻頻催促，我真是一步一回頭，捨不得就此離去。