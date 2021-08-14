擔心老婆退休 後生活單調寂寞，想養隻貓陪伴她。在手機 上看到有隻小暹羅貓，在拉斯維加斯巴士站連籠子被人丟棄在候車室，一位男士撿到交給流浪貓狗救援中心。我們看到認養通告，馬上電話聯絡。

收養協會負責人Robin說小母貓叫莎夏（Sasha），十個月大，是一種叫Lilac Point的暹羅貓；身體健康但是營養不良，需要先在寄養人家讓她恢復體重，做完結紮手術和打預防針後，才能被領養。

問我們是否願意先當寄養爸媽？我們欣然同意。幾天後Robin把莎夏送來，我們簽下寄養同意書。

莎夏抵達時非常驚恐，嚇得小便都出來了。Robin幫她清洗，洗完一鬆手，小貓馬上一溜煙地鑽到床鋪底下不肯出來。幾個小時後才膽怯地從床下探頭張望，看到準備好的雞肉罐頭晚餐卻完全不吃。我們讓她自己留在房間，用監控錄像機在外頭觀察動靜。

莎夏在房間裡好奇地到處走動，我們一進門，她還是本能地躲到床鋪下，盆子裡的晚餐還是原封未動。小時候養過貓，知道他們最愛吃鮮魚，靈機一動去冰箱拿塊我們吃的冷凍三文魚，解凍後撕小片在床鋪邊引誘她，莎夏居然聞香探頭出來。一片片餵她後，好像對我們沒有那麼怯生了，把盆子裡的晚餐換成罐頭海鮮，莎夏果然開始吃了起來。

晚上我們用監控錄影機繼續觀察她的動靜，看到她情緒已經穩定，睡在床鋪枕頭上。不過聽到我開門進去，馬上躲到床鋪下，我溫柔輕聲地叫聲「莎夏」，她居然慢慢地爬了出來。我們知道從此冰塊已經融化，莎夏開始接受我們了。

莎夏是一隻難得文靜的暹羅貓，不會大聲叫嚷；非常愛乾淨，自己會去盤子內上廁所，扒好貓砂蓋好才出來。

莎夏去醫院做結紮手術那天，Robin一大早來接她。我們幫忙把她放入手提籠子，結果上面的拉鍊疏忽沒有拉好，還沒有走出到門口，莎夏就跳了出來，衝回房間躲到床鋪下。還好是房子內，如果是在房子外面就慘了。Robin快手地把莎夏從床鋪下撈出來，再放回籠子上車。

雖然莎夏和我們才相處一個多月，但看著她離開去醫院，還是有點不捨。我們在家焦急地等了快十個小時，下午六點Robin才送她回來。手術很順利，只是肚毛被剃掉一大塊縫了好幾針，莎夏似乎很虛弱，馬上鑽入床鋪下休息。

莎夏手術完畢並打完預防針，我們可以正式領養她；簽署好幾頁的同意書，保證不會棄養虐待，每年定期打預防針。我們一再感謝Robin幫我們找到這麼乖巧的小貓咪，捐雙倍的錢給協會外，還送了一大箱的草莓餅乾給她，Robin感動得差點掉眼淚。

記得小時候媽媽告訴我台灣 有個古早習俗，收到別人送貓時，要回禮送一小袋白糖，表示會珍惜善待送來的貓。我想草莓餅乾也是甜的，應該是合適的代用品，我們也會同樣地珍惜這個緣分。