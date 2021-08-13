疫情 在六月中旬得到控制，因為大家接種疫苗後，一切慢慢恢復正常。回想起四個月前，我們還因為疫情而宅家，我把經營了二十年的小生意結業以後，和先生一起退休 了。那時心情有點徬徨，退休後將怎麼安排生活？一天該如何度過？剛好就在這個時候，我們得到了一個驚喜，女兒給我們添了一個小外孫。我們格外興奮，可以利用退休時間幫女兒照顧孩子。

就在小孫子剛出生，女兒還在坐月子的時候，我們早上和中午照顧小孫子，晚飯後，我們找一點時間出去散步，作為一種運動。

那天下午三點多，正當我和先生散步準備回家的途中，忽然看到有接二連三的救火車響著喇叭，緊接著是警車呼嘯而過，還有直升機在頭上盤旋，情況非常緊急。我的心揪了一下，意識到一定是哪裡發生火災了。

我問平時在家負責做飯的先生：「家裡的爐頭有沒有開火？」他篤定地說：「當然沒有，我已經把爐頭關上。」接著我叫先生打電話問家裡的女兒要不要檢查爐頭，他還說不用了。

當我們靠近住的地方，心裡忐忑不安起來。發現原來救火車全部停在我們的停車場，再走近一些，看到了混亂的場面，鄰居們站在街上議論紛紛，討論著誰家發生火警。街上煙霧瀰漫，還在坐月子的女兒抱著小寶寶站在門外。我立刻明白了，原來是我家的後院失火。

消防員正用水管向著我們的後花園噴水和滅火泡沫，警車也在一旁伺候。半小時以後，火被撲滅了，圍欄燒掉了十幾尺，房子旁邊的大樹被燒焦了，還有一個幾層高用來種菜的塑料盆，是女兒送給爸爸退休後用來種菜的禮物，也被燒融了，發出刺鼻氣味。

正是這氣味讓女兒和女婿發覺有異，到廚房一看，毫無動靜，再回到房間，還是聞到塑料的強烈味道，後來到後院檢查，才看到火光沖天，大火已經蔓延到房子的牆角。情況緊急，女婿立刻打九一一通知消防局，真的要感謝消防員迅速趕到，把火撲滅。如果不是家裡有人及時發現，後果不敢設想。

我們也百思不得其解大火是怎麼引起的，那天天氣也不太熱，只是風比較大，會不會是燒烤爐引起？可是燒烤爐在那裡完好無缺。後來保險公司請專業人士過來調查原因，也找不到答案。

透過這個事件，我們更加明白，發生火災的原因有多種，人們不要大意，時刻要有防火意識。

平時一些家庭主婦喜歡在家裡煲老火湯，開著慢火出門，以為只要幾分鐘辦事，很快會回家，可是如果半途有意外不能依時間回去，輕則燒乾水和器皿，重則引起火災。想想多年前加州 幾次大火造成的損失，曾經屋崙山火燒掉那麼多房子，真是不寒而慄。所以任何時候都要提高警惕，特別是夏天天氣乾燥，平時要清理房前屋後的雜草和樹葉，也要清理一些易燃物品，做好防範，避免發生火災，人人有責。

現在我們請專業人員把毀壞的房子重新修理好，加上後院一排排整齊的籬笆圍起來，大樹也長出綠色嫩芽，重新有了生機。