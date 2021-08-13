特別愛喝豆腐腦兒，從小就愛喝，一直延續到現在。如果有人問我，最喜歡的早餐是什麼，答案一如既往從未改變，油條、豆腐腦兒，絕配，極香，世上最美味的早餐。

愛喝豆腐腦兒源自於兒時。口腔醫院門前，有一個長方形的廣場，每天清晨，那裡有一家賣豆腐腦的小飯攤，風雨無阻。一口銅質大鍋，或深或淺濃稠的湯裡，白雲般地浮動著薄厚均勻的一片片豆腐。

一把淺口的長把銅勺擱在鍋邊，旁邊一條兩寸見寬的小長桌緊靠銅鍋，上面依序排著胡椒粉罐子、香油瓶子，還有一個放蝦皮兒的大海碗。約一米開外，一張矮桌，幾張小凳，桌凳均沒有上漆，木質粗糙，油跡斑駁。一碗豆腐腦兒五分錢，交了錢，端了豆腐腦，坐著小凳，淅瀝呼嚕喝一碗。

上世紀七○年代的秀容城裡，只有兩家賣豆腐腦。這個小攤是私家的，一直很奇怪，割資本主義尾巴的時候也未被割掉。另一家在城裡的泰山廟飯店，是公家的。不怕不識貨，就怕貨比貨，喝完一比較，立見高下。泰山廟飯店的豆腐腦無論如何比不上這家的味道，據說是祖傳秘方，絕無僅有，這恐怕也是能夠保留下來的原因。既然人人愛喝，割了，豈不是斷了城裡老少僅剩的一點口福？

這家的豆腐腦，也是我在有生之年喝過最好喝的豆腐腦兒。儘管後來的豆腐腦攤子如雨後春筍般地散落在州城的大街小巷，卻再也沒有了那家攤子的味道。後來多方打聽，竟無人記得攤子何時消失的，又為何在市場經濟大行其道的時候消失。

再往後，太原的、北京 的、休士頓 的，紐約 的、世界各地唐人街的豆腐腦，味道總是差了那麼一點，缺了什麼似的，不能與之相提並論。

為了那舌尖上的美味，我曾經無數次地做過豆腐腦。買來新鮮豆漿，燒得滾開，急滾滾地倒在被水沖好的豆花粉裡，靜置，凝固。做一鍋濃稠的湯汁，裡面放上細碎的粉絲、切好的木耳、金針。再把凝固了的白花花鮮嫩嫩的豆腐腦，用一把淺淺的勺子，一勺一勺地加進湯裡，最後撒上胡椒粉、蝦皮兒、香油，就是香噴噴的豆腐腦了。

後來不知為何，買來的豆花粉再也無法有效凝固燒開了的豆漿，總是變成一鍋稠稀不勻，一塊一塊不成形體。幾次失敗之後，悵然放棄。

後來又發現了更簡易省事的豆腐腦兒。那就是買一盒極嫩的軟豆腐，當湯汁做好後，用一把淺勺子一層一層地刮進湯汁裡，燒開，一鍋速成的美味豆腐腦。

只是即使是自己精心烹調出來的豆腐腦兒，放再多的蝦皮，倒再濃的香油，撒多少的胡椒粉，也總是少了那麼一點畫龍點睛般的味道，總也難以與那口大銅鍋裡做出來的豆腐腦媲味。於是，很多年前的那碗豆腐腦便成了留在舌尖上的味道，只能回憶，卻無法品嘗了。