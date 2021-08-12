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皈依傳人

嘉音

我們家女兒自小就愛烹飪，有時目不轉睛看著電視上的烹飪頻道，起而行，看了就做。在高中時代也參加烹飪課，學期末前還做了一頓飯給我吃，要我打分數。接著就是越來越有挑戰性的中國菜，她自己做紅燒肉、牛肉麵、蔥油餅，後來變成我在等著吃。

打拚的日子來了，她單槍匹馬去了紐約，今年去看她的時候，她帶我去一家麵館，說是城內最好吃的麵。麵館內古典的布置，獨具一格。我赫然發現牆上的書架上，竟然有兩本傅培梅食譜，我驚叫一聲拿了下來，馬上給女兒看。我告訴她，我所有的中國菜就是源自這兩本食譜，當場翻到蔥油餅的那一頁給她看。

女兒問：「有沒有英文？」我這才仔細看原來這兩本食譜是中英對照。當場女兒立即在蔥油餅那一頁拍下了照，留下來回家做參考。這兩本食譜是我踏入美國第一天，就和皮箱一起運來的，陪著我成就了多少的大宴小酌以及美味佳餚。記得以前住在紐約上州，鳥不生蛋的地方，唯一的那家中國餐館實在是難以下嚥，因此造就了城內不少能幹的廚娘。

還記得我一頁一頁地試，幾乎每道菜都讓我試過一遍，陪伴了我多少站在廚房艱辛的日子。搬到加州之後，這些菜早已進入腦中，也就成為我們每天的桌上佳餚。

女兒告訴我，學校要她交一份功課，就是描述她的晚餐。她告訴我，她記得小的時候，媽媽下班後接了她們兩姊妹回家，就在廚房忙著，她還深深記得我身上穿的那件紅白相間的圍裙。等到聽到車庫的門打開，媽媽就會要她們趕快到車房去迎接父親回家。接著就是三菜一湯熱騰騰的晚餐，多少年如一日，她到現在仍舊清晰記得。

現在女兒闖蕩江湖，老是打電話來問媽咪這個菜怎麼做？那個菜怎麼做？我想現在這套食譜也應該有傳人了，立馬就將這兩本陪伴我幾十年的食譜送到郵局寄給女兒。幸好裡面有英文翻譯，以後就等著吃女兒的好菜了！

食譜 紐約上州 中國

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