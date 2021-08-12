終於盼到了解除居家抗疫的禁令，可以到飯店去涮火鍋了。自從聖地牙哥 有了地道的中式火鍋店，我們就被它獨特口感所吸引，隔上些日子就會開懷地享用一頓。有親朋好友來訪，請他們去吃火鍋也成了我們的首選。

至今我仍清晰地記著許多年前，第一次涮火鍋時的情景。那天，鍋底一燒開就飄出了淡淡的清香，直達脾胃，讓人垂涎欲滴，忍不住直咽口水。

我和妻子先是各舀了一小碗湯喝。此前我們就聽說，這家火鍋店的特色在鍋底，是用滋補和出味的調料配製而成，可以作為一道鮮湯直接飲用。羊肉在這種湯鍋裡涮熟後，會浸入肉中，不用蘸佐料，就可以直接入口。果然，一勺湯汁入口，感覺鮮美醇厚，嘴裡特別爽快，立刻引起了我的食欲。

接著就進入主題，開涮。打眼一看，盤裡的羊肉捲厚薄均勻，色澤鮮美。我用筷子夾起一捲羊肉，在熱氣騰騰的湯鍋裡來回攪動了一個回合，生肉立刻變色涮熟。送入口中，嚼著鮮嫩細滑，頓感齒頰生香，不用蘸佐料就已經鮮味十足。

這家店雖然以精品羊肉為主打招牌，其他食材也繁多，如肥牛、蝦丸、豆腐、各種蔬菜以及麵食，可以說是葷素品種都比較豐富，營養搭配也可以說合理。喜好麵食的我，吃到半飽時，就在湯鍋裡煮一把麵條，煮熟後配上了芝麻醬、辣椒油、豆腐乳、韭菜花以及糖蒜、蔥花、薑汁、蒜末等佐料，用這甜、酸、麻、辣、鹹五味調麵，反而吃得更愜意。而妻子總是盡情地涮著肉和菜，享受著麻和辣的刺激，每次都吃得酣暢淋漓。

當然，妻子對吃火鍋也有顧慮，是又怕又愛。吃家常飯時，擔心發福容易減肥難，還能克制自己不過量。可是一到火鍋店吃起火鍋來，就會把持不住，總會在吃飽喝足後懊悔又吃多了。而且隔上段時間沒吃火鍋，就像丟了什麼東西，吃啥都不香。只要是去吃火鍋，她就會忘掉一切煩惱，變得很開心。

在家躲避疫情 的這一年多裡，妻子常念叨說，吃涮火鍋比吃其他飯菜衛生，食品放在滾燙的鍋裡，還有辣椒發揮藥效，再頑固的細菌也耐不住這樣的高溫 。她還說，享用火鍋，就是享受人生，吃到肚子裡才是真正屬於自己的。可我總認為，她就是需要刺激一下胃，讓辣和麻驅趕身體裡的濕氣。如同鬱悶久了，就想發一陣子脾氣一樣。我們也從超市買了火鍋底料和切好的牛羊肉捲，在家中涮火鍋解饞，可是感覺上差別不小。

居家令解除後，妻子就按捺不住地約了幾個朋友，到火鍋店去大快朵頤。我因為有事不能前去。想像著她們吃得爽快、暢意、盡興、過癮的樣子，覺得自己沒去吃，就是吃了虧，油然產生了趕緊去補上這一頓的念頭。喜歡不需要理由。