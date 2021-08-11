真不敢想像離開台灣已經快五十年了！當年只是覺得出來看看世界，很快就可以回去，卻沒想到……。往事一幕幕在腦海中浮現，從接到在康乃爾大學念博士學位的大姊夫來信說，大姊懷孕，秋天將生老二。媽媽因為要照顧爸爸及店面，不能去幫大姊坐月子，爸爸鼓勵我到美國 幫忙，我就辭去教書工作 ，準備出國手續。

忘不了狠下心跟父母道別的感受，也忘不了在松山機場瀟灑跟兄弟姊妹、大學好友及學生們揮別的那一剎那，當時很輕鬆地說，我一兩年就回來。

來到安靜美麗的康乃爾大學城才開始想家，幸有大姊及姊夫照顧。但我卻忘了此行是來幫忙大姊的，更別說做月子餐了，以前從沒下過廚房，對著美國冷凍肉發呆。大姊很能體諒我的苦惱，安慰我別擔心，姊夫是大廚，我只要在旁邊幫忙即可。

來到美國才知道英文聽力不好，也不敢說，以前學的英文只注重文法及閱讀，只會紙上談兵。幸有美國老太太在家免費教外國學生，每周三晚上七點，姊夫送我去孟登太太家學英文會話，那是我第一次體會到美國人的熱忱及不求回報的助人精神。她每次都會烤很香的甜點，配上熱茶，一面聊天，一面糾正我們的英語發音及文法用詞，真是受益良多。

參加台灣同鄉會是療癒鄉愁最好的場合，大家在鄉音、美食 中快樂地度過。最大收穫是遇到了我的另一半阿土先生，第一次看到他，只覺得他是我見過最老實也是最土的男士，沒想到我媽媽對他印象最好。婚禮在康乃爾大學內的教堂舉行，點心及禮服都是阿土的同學及姊夫的朋友幫忙，沒想到當天來參加的人數接近百人。感謝大姊、姊夫以女方家長身分籌畫晚宴，很風光地把我嫁給阿土先生。

沒有蜜月，只有更務實地找工作。運氣不錯，很快在圖書館找到中文部主任助理的職位，月薪是阿土獎學金的雙倍，很愉快地開始來美的第一份工作。

歐林圖書館藏書很多，有各國不同語言的書，因此認識很多來自印度、越南、寮國、日本、馬來西亞等國的同事，當然還有館長的助理秘書黛安，我主動邀請她每天和我一起吃午飯，她很高興接受，從此變成一輩子的好朋友。她教了我很多美國習俗及美食，當然我也教了她很多中國美食（和大姊學的，現學現賣）。

兩年後女兒出生了，三年後阿土畢業找到理想工作，離開難忘的國際朋友們，開始另一段新的生活。

回憶這五十年的海外生活真是甜酸苦辣，好在我永遠沒有忘本，很為身為炎黃子孫感到驕傲，對傳承中華文化有著使命感，除了教養自己子女，也開始在海外的中文學校教書。一晃已到古稀之年，退而不休，為兒孫及慈善團體當義工老師，把我中華美好古聖先賢的經典及良好的品德教育繼續傳下去。