我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

當一次說客

南竹

五月的一天，與鄰居多莉在街邊巧遇，順口問傑若米上幾年級了。多莉一下打開了話匣子，說傑若米秋天就要上高四，也該為申請大學做準備了，但是傑若米還在猶豫是否要去上大學，而多莉強烈希望他去。在多莉的敘述中，我始終贊同多莉，並也給出一些年輕人應該上大學的理由。結果多莉話鋒一轉，拜託我能把這些理由和傑若米談談，還說她也會請另外一個鄰居琳達跟傑若米聊，琳達是一個退休中學老師。

多莉與傑若米大約在四、五年前搬進我們小區，我以為他們是母子，後來琳達告訴我傑若米是多莉的親戚，因為一些原因，由多莉代為母職。從各方面可以看出多莉對傑若米真的盡職盡責，每次看到傑若米都著裝整潔大方，待人接物很有教養。

幾天後的傍晚，多莉給我發信息，說叫傑若米給我送幾個她自家樹結的桃子，讓我藉此機會同傑若米聊聊。門鈴響起，傑若米臉上掛著憨憨的微笑，遞給我一個塑料袋。我一邊接過袋子，一邊扭頭叫我先生把我家後院出產的西紅柿裝幾個作為回禮。

趁我先生在裝西紅柿，我問傑若米高中畢業後有什麼打算？他說還沒想好高中畢業後幹什麼。我馬上問他有無想過上大學？他說沒怎麼想，我問為什麼？他說不知道學啥。我謹慎地選擇語句說，正因為不知道要幹啥、要學啥，才要去上大學！因為在大學有導師可以請教，有同學互相探討。用四年的時間去觀察，去學習，擴大眼界，找到目標。

而且申請大學以後可以延遲一年入學，這一年的時間也可以讓他有足夠時間考慮。我說他還這麼年輕，到社會上無目的亂轉非常浪費時間和生命，一旦脫離學習習慣和環境，要再回來就會發現困難重重，很難堅持。

我建議他應該聽多莉講過她的故事，當年她爸爸從多明尼加移民來美，艱苦打拚後開了一家雜貨店，多莉從七歲開始就在店裡幫忙。為了支撐家庭，高中畢業後含淚放棄讀大學而去工作，多年後才邊工作邊在社區大學完成學業，工作和學習的雙重壓力，讓她那幾年過得艱難，但也帶給她現在的成功。

我對傑若米說，現在上大學，沒有經濟上的壓力，多莉可以支持他，還可以申請各種助學金和低息貸款。今年好多大學申請都取消了SAT，估計這會成為一個趨勢，大學的門越來越敞開，只要願意學習，申請大學會比以前輕鬆很多，這麼好的機會，一定要把握。

我心裡有一句話沒有說出來，就傑若米現在無憂無慮的生活，他不一定有多莉當年的意志。我還告訴傑若米，要不是我和我的先生受過高等教育，我們來美國的生活會起步更低，更曲折，上升更慢。

傑若米聽完我一通嘮叨後，憨笑著說他會好好想想，就拎著我家送的西紅柿告辭回家了。

隔幾天多莉又打來電話，高興地說傑若米有點開竅了，他答應開學後與大學申請指導老師會面，了解申請程序。多莉說謝謝我和琳達的遊說，其實我們都知道多莉才是那個最有力的推手，她對傑若米的全力付出，還有她曲折奮鬥的人生經歷，對傑若米是最直接的激勵。

工作 美國 貸款

上一則

圖輯／紀念梁思成誕辰120周年 北京推出文獻展

下一則

長尾巴貓

延伸閱讀

高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄

高球／台女將侯羽薔 奪美國業餘高球賽亞軍創紀錄
縫出一片晴空

縫出一片晴空
反大學疫苗令 印第安納大學8生告上最高法院

反大學疫苗令 印第安納大學8生告上最高法院
皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選

皇后區民選官員齊聚 慶黃敏儀、李琳達與舒曼琳初選勝選

熱門新聞

中研院院士余英時1日辭世。（本報資料照片）

史學泰斗余英時堅持反共「最大粉絲 其實在中國」

2021-08-05 14:31
前總統馬英九在父親節於臉書放上全家福照片。圖／馬英九提供

馬英九父親節分享爸爸年輕時照片 網友驚呼：神複製

2021-08-08 15:05
祖卡斯基的作品〈最後晚餐〉。（萬羚．攝影）

荒城魅影

2021-08-04 03:02
幾米∕圖

不相信疫苗的年輕人

2021-08-08 03:02

經歷一次生死劫

2021-08-04 02:00
家鄉特有的卷粉和奶黃包。（張晶瑜．攝影）

得閒飲茶

2021-08-05 03:02

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑