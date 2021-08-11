五月的一天，與鄰居多莉在街邊巧遇，順口問傑若米上幾年級了。多莉一下打開了話匣子，說傑若米秋天就要上高四，也該為申請大學做準備了，但是傑若米還在猶豫是否要去上大學，而多莉強烈希望他去。在多莉的敘述中，我始終贊同多莉，並也給出一些年輕人應該上大學的理由。結果多莉話鋒一轉，拜託我能把這些理由和傑若米談談，還說她也會請另外一個鄰居琳達跟傑若米聊，琳達是一個退休中學老師。

多莉與傑若米大約在四、五年前搬進我們小區，我以為他們是母子，後來琳達告訴我傑若米是多莉的親戚，因為一些原因，由多莉代為母職。從各方面可以看出多莉對傑若米真的盡職盡責，每次看到傑若米都著裝整潔大方，待人接物很有教養。

幾天後的傍晚，多莉給我發信息，說叫傑若米給我送幾個她自家樹結的桃子，讓我藉此機會同傑若米聊聊。門鈴響起，傑若米臉上掛著憨憨的微笑，遞給我一個塑料袋。我一邊接過袋子，一邊扭頭叫我先生把我家後院出產的西紅柿裝幾個作為回禮。

趁我先生在裝西紅柿，我問傑若米高中畢業後有什麼打算？他說還沒想好高中畢業後幹什麼。我馬上問他有無想過上大學？他說沒怎麼想，我問為什麼？他說不知道學啥。我謹慎地選擇語句說，正因為不知道要幹啥、要學啥，才要去上大學！因為在大學有導師可以請教，有同學互相探討。用四年的時間去觀察，去學習，擴大眼界，找到目標。

而且申請大學以後可以延遲一年入學，這一年的時間也可以讓他有足夠時間考慮。我說他還這麼年輕，到社會上無目的亂轉非常浪費時間和生命，一旦脫離學習習慣和環境，要再回來就會發現困難重重，很難堅持。

我建議他應該聽多莉講過她的故事，當年她爸爸從多明尼加移民來美，艱苦打拚後開了一家雜貨店，多莉從七歲開始就在店裡幫忙。為了支撐家庭，高中畢業後含淚放棄讀大學而去工作 ，多年後才邊工作邊在社區大學完成學業，工作和學習的雙重壓力，讓她那幾年過得艱難，但也帶給她現在的成功。

我對傑若米說，現在上大學，沒有經濟上的壓力，多莉可以支持他，還可以申請各種助學金和低息貸款 。今年好多大學申請都取消了SAT，估計這會成為一個趨勢，大學的門越來越敞開，只要願意學習，申請大學會比以前輕鬆很多，這麼好的機會，一定要把握。

我心裡有一句話沒有說出來，就傑若米現在無憂無慮的生活，他不一定有多莉當年的意志。我還告訴傑若米，要不是我和我的先生受過高等教育，我們來美國 的生活會起步更低，更曲折，上升更慢。

傑若米聽完我一通嘮叨後，憨笑著說他會好好想想，就拎著我家送的西紅柿告辭回家了。

隔幾天多莉又打來電話，高興地說傑若米有點開竅了，他答應開學後與大學申請指導老師會面，了解申請程序。多莉說謝謝我和琳達的遊說，其實我們都知道多莉才是那個最有力的推手，她對傑若米的全力付出，還有她曲折奮鬥的人生經歷，對傑若米是最直接的激勵。