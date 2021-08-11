大家都說待人接物要熱情，可是如果這位客人是貓呢？前幾天在我們家就發生了這麼一幕待貓如賓的場景。

那天下午隨著幾聲喵喵叫，一隻外來的貓突然跳進我們家後院。這隻貓身子狹長，除了臉和頸部長有稀少的白毛外，全身長滿了黑棕色的毛，從外觀看滿討人喜愛的。然而不知什麼原因，這隻貓看起來無精打采，沒有力氣，在我們後院裡不斷走來走去，好像生了病一樣。看到這個情況，我女兒說，既然牠來到我們家，我們就得想辦法幫助牠。

可能因為我們沒有養貓的經驗，這隻貓對我們拿來的東西好像沒有興趣，舌頭舔一舔，扭頭就走開了。我老伴想起貓喜歡吃魚的說法，就從冰箱裡拿出一罐金槍魚罐頭，在微波爐裡加熱一下，可是牠還是不吃。我的外孫女聽鄰居說貓喜歡吃雞蛋 ，趕快把一顆雞蛋打碎，將蛋液放在碗裡。貓好像真的被這碗新鮮的蛋黃吸引了食欲，開始吃了起來。為了有足夠的食物，我的女婿連晚飯沒吃，就跑到寵物店買回來一大包貓食。

夏日的傍晚，火熱的夕陽染透了一片天，遠處的晚霞夾著淡淡的紫光，各種形狀怪異的雲在光裡自由流淌，捲入一場落日的盛宴。此時家家亮燈，車輛入庫，寵物回籠。為了讓這隻貓晚上有睡覺的地方，女兒將以前養兔子的大籠子從前院搬到後院，又在籠中鋪上毛巾，放上貓食和水，力求讓這隻貓平安的度過夜晚。我的大外孫還很小心地和這隻貓說話，然後把牠輕輕地抱到籠子裡。

第二天一大早，我們走進院子，滿以為貓還在呼呼大睡呢，卻不知道牠什麼時候躺在院子的一角，還不停用腳在蹭地面。見此場景，我女兒和外孫趕快拿來紗布包在貓的傷口處，又把牠放在紙盒裡，開車去寵物醫院。

醫生在交談中得知了這隻貓的經歷，發現牠是戴有晶片 的，就掃描出牠主人的信息。從電話號碼看起來，主人應該是住在附近。

經過幾通電話，他們終於聯繫到貓的主人，這位女士很驚奇地得知這隻貓居然還活著。原來他們家總共有三隻貓，這隻貓和她已高中畢業的女兒從小最為親近，已有十幾歲高齡了。可是去年開始牠有些行為怪異，聖誕節 時從主人家走失。大家都很傷心，以為牠死了，就連剩下的那兩隻貓也經常往門外張望，等待牠回來。後來聽說這位女士和我女兒通完電話，又和醫院互通貓的以往病史，並在電話後趕到了寵物醫院與她的貓重逢。

可見人與人有特別的緣分，人與動物又何嘗不是如此呢？