很多東西常在不知不覺中消失。

有一年我回台灣 ，特地去文具店買漿糊，老闆看我的表情，好像差點沒把我當成摩登原始人；結果我拿到一瓶膠水，至今還在書桌上放著；又好比興匆匆想買一刀稿紙回來有空爬格子，當然碰了個釘子，自從文書軟體上市，這年頭寫稿都得用電子郵件傳寄。

話說近四十年前，我剛來美國 不多久，學期結束後的假期，自然不免俗地去所謂的打卡景點朝聖：奧蘭多迪士尼樂園、環球影城、Cypress Gardens……，有些景點現已不存在。已不記得是在哪兒，看到好大的電話模型，童心未泯的我當下站在前方照了一張照片留影。

時光飛逝，你還記得上一次撥打輪盤式電話機是什麼年代嗎？家裡還有一個可以鑲嵌在牆上的壁掛式電話，通話時常常就斷接了，對方還自言自語而不自覺。孩子建議我換掉，我說這東西以後想買也找不到了。這一代的年輕人，出生後只見到手機 ，哪知道通訊用的老前輩有電報機、手搖電話、傳呼機……。手機萬能，萬能手機，當今有個笑話說：問到算術問題，沒有手機按個鍵，年輕學子還不會回答呢！

一天，我為了買修正液，走訪三間超級市場、一家CVS藥房都撲空，終於在第二家CVS買到了，還喜出望外。這年頭很少人手寫文件，誰用修正液？除非簽名寫錯地方。有一回為了買削鉛筆刨，好不容易眼尖找到了，我不記得上次何時看到孩子使用鉛筆，誰還需要削鉛筆？除了這個腦袋還停在原始人時代的老媽子。

印象還停留在台灣當年廣告「泰國皇后御用的白雪洗面乳」、「阿那答洗臉霜」、「禮蘭蛋蜜乳，只要青春不要痘」……，當年嬌滴滴的女模特兒如今成了大媽，也許我們都該哼唱著尤雅的成名曲「往事只能回味」了！