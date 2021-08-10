前兩年發現我家的下水道被兩棵很大的皇后棕櫚樹樹根塞住了。曾經請通水管公司來清，他們說得用攝像機進去看堵塞的情況，再用高壓噴射才能把下水道打通，工程不小，可能要上千元。等雨季一過，我去忙別的事情，就沒有去理會它了。

可是去年冬季，每次下雨，我家下水道上面的水泥地積水，竟然變成了一個小池塘，我得穿上雨衣、雨鞋，拿起掃把，努力把積水掃到街邊的地下水溝去。因為我家的邊門是木板做的，小池塘會把木頭門泡壞，不掃不行。這不是長久之計，最近趁著天乾地旱，我未雨綢繆，打算找人來清理下水道。

我考慮過，第一是下水道裡樹根有多少，才會如此堵塞？第二是樹根破壞下水道的程度有多大，是否需要換下水道管？第三是若要換管，這兩棵兩層樓高的大棕櫚樹是否得砍掉？這乃是牽一髮則動全身的大工程，分開來做不如找一個全方位的公司才能一次到位。我向來沒有和工程公司打過交道，不知道找哪一個公司才好，秉著貨比三家不吃虧的原則，我打算先找幾個公司來免費評估。

我看世界日報上面的工商廣告那麼多，找幾家公司來免費評估應該沒有問題，沒想到問題可大了。原來九成以上老中的廣告都是在洛杉磯附近的公司，他們聽到我家在橙縣 ，就馬上拒絕了。後來我看報上幾家廣告做得比較大的公司，沒想到，大公司的胃口也大，聽到只是通水管，而不是改建房屋或是大事修葺，他們嫌工程太小，看不上眼，連到府估價都不肯。

自從有疫情 以來，建築工程特別紅火，雖然所有材料都漲價了，可是大家還是拚命修葺及加蓋翻新，工程公司賺到手軟。有一個公司好心地告訴我，像我這半大不小的事，不止是通管，也許還需要砍樹，他們得雇砍樹工人，這些工人還得有保險 ，砍下來的樹要拿去植物回收中心扔掉，不是簡單清通地下管道就行了，所以他們不幹。

我不屈不撓繼續打電話給橙縣黃頁書上的老美公司。在電話裡，我乾脆把工程擴大到砍樹除根、清通管道及重新安裝下水道，果然有兩家公司來免費估價。一個公司在黃頁上廣告很大，要價一萬五，砍樹、除根、清管道，不過如果要切割水泥才能換管道，最起碼再加三千；另一個公司說不必砍樹，只割一點水泥，把新的地下管繞開樹根就好，要價六千。我想這兩家都不能用，第一個太貴，而且沒有底線，第二個不合理，怎麼可能只割一點水泥就可以繞開樹根？

這時大兒子提醒我，何不去找小區的景觀園藝公司來做，小區綠地的澆水系統及地下水管都由他們維修，何況我是住戶委員會的委員，藉著多年月會，我認識他們的老闆。

我電話打過去，第二天老闆就親自來估價。果然要砍樹，切割好長的一道水泥，重新裝管。工人在烈日下工作，花了一個禮拜的時間才全部完工，只收了我兩千元。現在我期待著雨季的來臨，可以享受通暢的下水道及唏哩嘩啦的雨聲。