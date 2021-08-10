圖╱王自勉

我家有條叫露西的小狗，體重八磅。六年前我們給露西買了輛小推車，起因是每天帶牠外出，既是遛狗，也為自己鍛鍊，一舉兩得。不過露西連續走兩小時吃不消，要人抱，我們又抱不動，某日在寵物店看到有狗用推車，就買了一輛。有了狗車，露西能走則走，累了就坐車，這樣就遛狗與散步兩不誤了。

狗車用了六年，以平均每天五公里計算，已經走了不下六千公里。狗車的前輪尚好，但兩個後輪磨損嚴重，橡膠圈只剩下薄薄一層。為保證露西出行，如何應對就提上了議事日程。

最先想到的是換新車。上網一查，同款狗車一百五十元，而六年前才一百元，漲了一半。再者如果買新車，這部車怎麼處理？最簡單的辦法當然是扔掉，但是物盡其用是我家傳統，這部車除了後輪，其他部位都好好的，丟棄了實在可惜。於是買新車就一直在猶豫之中，下不了決心。

不買新車，替代方案是後輪換新。我找出狗車說明書，查到地址，給廠家寫了封信，我先稱讚狗車的幫助，再提出購買後輪的意向。過半個月等到來信，廠家說狗車原產地是中國 ，他們只進口整車，沒有部件可售。

斷了這個念想，我想也許五金店有相同的輪子。可是我跑遍附近五金店，都沒找到合適的輪子，店家建議到最大的Home Depot看看。疫情 期間去實體店不方便，我就在網上搜索。各式輪子倒是不少，可是只看圖片未見實物，無法判斷能不能合用。

日子在摸索與等待中過去，眼看橡膠圈越磨越薄。終於有一天，我們為了避雨，推車快了點，一個後輪的橡膠圈竟掉了下來。我們不得不靠三個輪子把狗車勉強推回了家。

眼看狗車不堪再用，我先後試了自己想的幾個辦法：用薄橡皮包在輪子外面、用一排圖釘摁在橡膠圈上、用細鐵絲纏在橡膠圈外面。這些土辦法有個共同缺點：因為輪子上有異物，狗車推起來一顛一顛，太太對此頗有怨言。然而最大的缺點是，這些土辦法沒有一個能維持超過十天：薄橡皮被磨損，圖釘脫落，看似結實的鐵絲也禁不起磨，紛紛斷掉。太太終於失去了耐心，發出「最後通牒」：限一個星期想出行之有效的辦法，否則就買新車。

就在我「黔驢技窮」之時，沒想到機會竟不期而至。在太太期限的最後一天，我們照常帶著露西散步。那天我有點累，到了一一○街就想往回走，太太不肯，堅持到一○六街才回頭。我無意間朝街邊的大垃圾箱望了一眼，一輛廢棄的老人車映入眼簾。定睛一看，那老人車的前輪，與我家狗車的輪子尺寸相同。一道靈光突然在腦海閃過：把這些輪子上的橡膠圈裝到狗車上，不就解決難題了嗎？老人車有四個前輪，很方便就拆了下來，可真是踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。

回到家裡，我先以九牛二虎之力，從撿來的輪子上把橡膠圈扒了下來；再把橡膠圈卡到了狗車後輪上。我驚喜地發現兩者完全契合，就像是原配的，推起來毫無異物感。撿來的橡膠圈有七成新，狗車就這樣獲得了重生，我頗為得意地對太太說：「妳看，沒花一分錢就把狗車修好，而且還有兩個橡膠圈備用，再也不怕輪子磨損了。」太太看了我一眼，淡淡地回了句：「想表功是吧？要不是我堅持走到一○六街，你到哪裡去找這幾個橡膠圈？」原來她在這裡等著，我不禁想起一句話：「太太永遠是有理的。」真是至理名言啊！

現在我們推著重生的狗車，露西站在車裡，前腿扶著把手，彷彿在檢閱迎面而來的路人。她的萌態贏得許多老美嘖嘖稱讚「好可愛唷！」見到此情此景，自己為狗車重生吃的辛苦，就煙消雲散了。