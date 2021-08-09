從有記億起，穿的全是接收姊姊或朋友淘汰的衣褲，件件合身，也蠻討人喜愛。至今依然歡喜地接收新知舊友的衣物，環保又省錢。親生孩子們卻沒遺傳到隨意穿著的基因，他們上了中學後自選衣服。上班後不但自己付費，若不合身，必拿去給專業裁縫師修改到滿意，因此認識了她。

她有著東北人高挑身材，紅潤雙頰，配著靈活閃亮雙眼，一雙手指修長、細嫩，難怪針線運用俐落、精細。她趕上文改最後列車，高中歲月在下鄉改造建設中度過。平反回老家，大學會考僅剩一個月，她幾乎不吃不睡，自修學習高中課業，考上明星大學地質系。

雖高中學業是自學速讀完成，卻沒影響她大學學習的水平，每科都是高分通過，是系裡第一名畢業，被分發到城中工廠領導職位。她先生是同村人，一起遣放下鄉，互相扶持，愛情基礎在患難中更堅固。同樣的苦讀，先生也考上同所大學的化工系。他們大學畢業後就築愛巢，與婆婆、小叔同住。家事和公事樣樣難不倒她，家中裡外整潔有序，公務管理迅速公正。

日出日落，老公和她感覺看不到未來的天空，決心一起申請學校出國深造，加強英語與專業水平。皇天不負苦心人，兩人同時收到美國 中部的大學入學證和獎學金，帶著幼子再次遠離家鄉，心裡感受是悲喜交加，離家萬里，奔向茫茫大海異地。

勤奮圍繞他們一家三口。先生一路專注念書、實驗，碩士學位比預期早拿到手，即高薪聘入化工廠當中層主管。此時她決定在家全心照顧兒子、先生。兒子比同年孩子懂事成熟，在華人不多的小鎮，成績突出，跳級上學，提早兩年進大學，讓他們夫妻高興不已，欣慰當初決定放棄國內高官要職離鄉背井，一切辛勞值得。

雖她犧牲自己學業，待在家的日子並沒空閒。老友知道她手巧，能縫改各式衣褲，在眾人要求聲中，她在家開始副業，漸漸縫出名氣，就在城中頂個店面。每個顧客對她的手藝讚不絕口，穿上她設計縫製各式的禮服，合身舒服。

夫妻開始計畫，等兒子拿到學士證書，就要放下針線、皮尺、剪刀，穿上登山鞋，共登世界各高山，尋訪全球地質叢林。兒子健康卻在此時出現紅燈，只好休學回家養病。在她愛心照顧下，兒子迅速復元，堅強地站挺。

貼心的兒子要減輕媽媽辛苦，和已退休 的爸爸頂了一家頗有規模的中餐餐飲館。天時地利人和，頗得中外老少喜愛，生意興隆，賺進不少銀子。大廚趁此像無底洞似地要求加薪，又不時罷工。兒子立馬開除了大廚，自己掌廚，隨時更新菜單，研究不同口味新菜式，每天館裡沒空桌。

以前是個專心讀書、文質彬彬小書生，在大事臨頭時，卻能挺身擔上重任，抬起大鍋大鏟，不但餐館沒關門，日日百里飄香，名氣大增。他又自修研習，通過餐飲主廚考試取證和調酒師執照。轉眼餐館合約到期，夫妻擔心兒子長期在油煙中打滾，不益健康，疫情 前當機立斷，快速將餐館賣出，讓兒子重回大學繼續完成學業。她用輕巧的雙手、偉大愛心、無限毅力與決心，成功地為家人、為自己縫出一片晴空。