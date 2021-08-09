我喜歡旅行，也喜歡寫遊記，但是新冠疫情 讓我的旅行計畫中斷了。記得我最近一次旅行是前年九月，去年三月就遇到居家禁足迄今，已經有近兩年沒有出門旅行了，非常懷念那可以自由自在到處旅行的日子。

最近和朋友聊天，才知道有一些朋友已經開始出門旅行了，雖然現在還無法到歐洲或亞洲，但是在美國本地，只要是自己開車能到的地方，就可以前往旅行，開車到處走走。這種旅行我把它歸為兩大類，一類是野外登山、露營的「苦旅行」，以親近大自然為主，另一類是住旅館 、嘗美食的「輕旅行」，以出門換地方、賞風景為主。兩種旅行有完全不同的感受。

喜歡登山露營的朋友多半是年輕時參加過童子軍，他們都能背負幾十斤的露營裝備，在疫情爆發前就常常登山露營。經過一年多的禁足，一有疫苗馬上就去打了，然後計畫了一些登山露營活動，並找了一些同好，兩、三個月下來已經登山露營好幾次。

這種方式的旅行需要體力，年輕力壯的人可以，如果上了年紀，或是不耐背重和吃苦的人則不適合。但有一種替代方案，就是租用一輛露營車，開著露營車到一些國家公園、風景名勝走走，既有睡覺的地方，車上也有小廚房可用，而且美國到處都有露營車的營地，可以接水接電，非常方便。

另外一類的「輕旅行」是自行開車前往，事前訂好旅館，想吃的美食餐廳，然後悠哉遊哉地出門，每個地方住上兩晚。第一天傍晚到達目的地，好好休息一晚，第二天就去想玩的地方好好玩上一整天，再回同一旅館休息一晚，第三天再趕往下一個目的地，又住上兩晚。

這樣的旅行一趟以半個月左右來計畫，從洛杉磯出發，可以往北前往北加州 ，有兩條路線，一條走太平洋沿岸，一條走山區內陸。也可以往東走，前往內華達州、猶他州、亞利桑那州，到錫安、布萊斯峽谷、大峽谷等幾個國家公園遊覽。

我有一對夫妻朋友，從五月下旬起已經這樣輕旅行兩趟了，每次出門半個月左右，他倆住遍了加州各地著名星級旅館，也吃遍了加州各地的米其林餐廳。只是這樣的玩法需要口袋深一點，但是比起他們本來每年都去歐洲、日本旅行，已經省下很多商務艙機票的費用了。

不論是選擇用什麼方法旅行，只要能給自己換換地方、換換心情，在這不知道疫情何時才能結束的時候，都是對待自己最好的方式。在此提醒大家，如果還沒施打疫苗，一定要快去施打，才能安心地去旅行，這是保護自己也保護別人的不二法則。