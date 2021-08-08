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小心藥物副作用

愚翁

隨著年事漸高，身體各種毛病就層出不窮，雖然尚未達到致命的危險程度，但是看醫生、做檢查和吃藥卻是無法避免。其中藥物雖然可以治病，但是也有一些副作用會引起莫名其妙的症狀。我就曾經因為服用過兩種藥，療效尚未發揮，卻先受其副作用之害。幸好自己機警地覺察到有不對勁，方才逃過了兩劫。

幾年前，我因為心臟問題，醫生為了預防血栓引起中風，給我開了一種新型的抗凝血藥劑。服用後不久，開始出現不明原因的背痛，而且日益嚴重。經過保健醫師的診察，推薦我做一個療程的物理治療，在診間利用設備和矯正運動作治療，並且指導我在家裡也自己做一些運動。這樣折騰了一個多月，結果卻沒有什麼療效，背痛的困擾依然揮之不去。  

在百般無奈之下，我開始尋求自救，遍尋有關背痛的原因和治療方法的資訊，並且檢討自己平常是否有坐姿不良的問題，或者運動動作有錯，因而造成傷害。甚至連所有正在服用的藥物說明書都仔細地讀遍，卻全無所獲。

幸好，有一天我在Google搜尋時，偶然查閱到我所服用的那種抗凝血劑，在某醫學新聞報導裡赫然將「背痛」列為其副作用的首項，並且還以粗黑字體凸顯其能見度。

我當下就決定馬上採取行動。可是因為適逢周五晚上，已經無法與我的心臟科醫師聯繫，因此我決定自己暫停服用一、兩天，看看有什麼變化？結果星期天就發現我的背痛竟奇蹟般消失了。我馬上將此事告知兒子和媳婦，不料竟令他們緊張萬分，尤其是當醫生的媳婦更是期期以為不可擅自停藥，因為這樣太危險了。

我也知道擅自停藥的危險性，只是我認為抗凝血劑是為了預防因血栓而引起中風，不是在治療疾病；況且我本來就預定周一要送電郵給心臟科醫師報告我的發現。果然他接到我的訊息之後，就馬上決定改換處方，並且立即將新的處方送至我的指定藥房。

去年冬天，發現我的兩隻手臂上突然起了一些紅色小斑點，雖然不痛也不癢，但是有一、兩個斑點變成了小瘡，而且上臂的肌肉和手肘關節會痠痛。我以為是過敏所致，遂用皮膚過敏藥膏擦拭，隨後小瘡雖然好了，但是紅色斑點卻未見改善，而且不能曬到太陽，否則會更嚴重。

由於有過藥物副作用的前車之鑑，我趕緊去讀遍我正在服用的藥物說明書。結果發現我去年夏天因為胃酸嚴重逆流，醫師開處方給我服用一種制酸劑，其說明書上載明，服用三至四個月之後，可能會有類似紅斑狼瘡（Lupus）症狀的副作用。

所以我趕緊去看保健醫師，診察的結果認為有可能是制酸劑的副作用，但是為了慎重起見，還是讓我抽血檢查是否有紅斑狼瘡的症狀。血液化驗結果沒有異狀，可能是制酸劑副作用的疑問成立了，她囑我停藥觀察，結果兩周後所有的症狀均逐漸消失了。

藥物多是化學物質所構成，服用後因為每個人的體質不同，其在人體內產生的效果與反應也因人而異，所以回診和追蹤檢查就很重要。不過患者本身也必須謹慎留意，服用新的藥物後，要注意身體是否有其他不良的反應和新的症狀出現。若有任何異狀就應該馬上諮詢並詳細報告給醫師，共同找出原因，以免無辜受苦，嚴重時甚至冒著生命的危險。

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