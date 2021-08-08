一年多前，由於新冠疫情 在美國 肆虐，兒子和媳婦暫停了買房計畫。今年春天疫情已見緩解，他們又動了買房的念頭。五月中旬趁他們回紐約探親，我興致勃勃地向他們說起買房經驗。

買房，我的經驗可豐富呢。那時我們輾轉多郡，先找公寓樓再轉連棟房，歷經半年之久，看房不下百棟，才買下了這棟有前庭後院的獨立房屋。

「話說當年……」，我剛剛開了個頭，兒子笑著打住了我，「媽媽，現在房市與二、三十年前大不相同了，疫情期間火爆的美國房市催生了搶房熱，如今是賣方市場，許多買家甚至對房屋狀況還只是一知半解就匆忙出價了。」

「你們要退卻？」好不容易兒子對買房又有了興趣，可不能打退堂鼓呀。「哪能呢，我們已經決定一回到華盛頓就進行。」媳婦的話我愛聽，她承諾即時與我們分享所有信息。

果不其然，一回到華盛頓，他們就上網尋房，聯繫仲介實地考察。五月底，一得到銀行出具的貸款 預審批准信後，兒子和媳婦就開始看房。

很快，兒子和媳婦終於在與首都一水之隔的阿靈頓看上了一棟雙層磚房，興奮不已。這棟房不僅內部裝修一新，而且後院緊挨著綠地小公園，是將來小孩子們結伴玩耍、朋友們聚會野餐的好去處；步行三個街口就到鬧街，那兒有球場圖書館、超市雜貨店，還有餐廳咖啡館，生活便利；交通也方便，地鐵站就在鬧街，坐上三站直達市中心，自行車道更是近在咫尺，車輪一轉，四通八道。這鬧中取靜的房子，誰不喜歡呢？

「周末這兩天的公開展售吸引了不少買家，我們明天就得報價，後天中午，屋主就作決定。」兒子說得如此急切，我急忙問：「打算如何講價呢？」「這地區房源少，好房子可遇不可求，我們不但不講價，還得加價，我準備設置自動加價條款……。」兒子詳細地解釋著。這讓我大吃一驚，如此買房，與我們當年大不一樣！

「你們設定這麼高的價位，除了首付及所有購房費用外，每個月付得起貸款嗎？」先生有點擔心，我馬上說：「我們現在就撥一筆錢到你的帳戶，你們首付再多付一些，這樣可以減輕每個月的負擔。」兒子卻一口謝絕了。像在美國長大的年輕人一樣，不倚老啃老，兒子獨立生活後從未接受我們的伸手相援，「我行的！」他總是這麼說，也從沒讓我們失望。

很幸運，屋主與兒子簽約了，並定於三個星期後過戶。「通常不是三個月嗎？要辦貸款，要核實產權，要給房子估值，還要買房屋保險……。」媳婦見我著急，在電話那頭不停地安慰我，「媽媽，妳放心，幫忙我們的不僅僅只是一位地產經紀，而是整個團隊。」

這個團隊密切運作，有條不紊，效率極高地讓整個交易順利完成。前幾天，一拿到新房鑰匙後，兒子和媳婦馬上就送來幾張在房前的留影。看到他們滿臉笑容，我們由衷地為他們高興，更欣賞他們的自強自立。