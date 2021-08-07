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小鎮奇緣

進欣

大概二十幾年前，外子到康州紐黑文（New Haven）耶魯大學進行一個月的實驗計畫，我們帶著兩個小孩從維州開車北上。那時女兒五歲，兒子三歲，住在學校附近的假日旅館，後面有一家炸雞店，它的馬鈴薯泥加碎肉汁很好吃。

靠近舊市區不太安全，不大敢出門走動。我每天早上先送外子上班，帶著兩個孩子總得找地方消磨時間，又不太花錢，竟然找到了校園書房。那裡地方大，還有兒童書房，孩子得以在那裡安靜看書，我也可以逛逛成人圖書部門，還買了一本解釋古詩英文版的書，大概是中文系的教材吧！我記得買了件T恤，兒子穿了好幾年。

後來又發現校園內有個自然博物館，館藏豐富，有恐龍等骨架模型，引起了孩子們的興趣。下午四點後免門票，於是上午去書店，中午回旅館休息避暑吹冷氣，下午去博物館看展覽，再接外子回家。

住在旅館聽起來很舒服，外食久了也就吃膩。有一天，和外子同一間實驗室的一個研究生聊天，他來自加州柏克萊，說有一些華人朋友，介紹我們去某一處中式餐廳飲茶，可惜沒有找到。大概看到我們攜家帶眷，他說他們幾個男生合租一棟房子，白天沒有人在家，主動提供一份備用鑰匙，好讓我使用廚房，煮點東西給孩子吃，總比天天吃速食快餐好。

真的是喜出望外，趕緊到一家小東方雜貨店買兩副碗盤、麵條、雞蛋、青菜等，做簡單麵食卻很高興。外子做完實驗臨走前還這位年輕人鑰匙，我只有在開始時遇見他一次，是緣分還是機遇？

周末假日，我們帶孩子出門逛逛看看，Dinosaur State Park恐龍腳印眾多，令人震撼，康州科學中心的實體模型：直升機、恐龍、人體……讓人驚奇。多年後，看著當年買的馬克杯紀念品，孩子似懂非懂地回憶過去。

人生的道路上，我們遇過小人、貴人，有人當面踩你一腳，也有人背後相助。當年的年輕人，早已不知蹤影，他也許只是提供一個舉手之勞，時至今日仍讓我心存感謝。人與人之間的緣分，不在於認識長短，在於瞬間的交集。

旅館 恐龍 博物館

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