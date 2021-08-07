入夏以來，連續高溫 和幾場雷雨，我家後院種的青菜和瓜豆類蓬勃地旺了起來。

長島 家寬大的後院，沿著四邊依次種了些玫瑰、立菊、杜鵑等花叢，還有幾叢蘆葦，都半人多高。花叢之間的空隙，我種了四季豆、黃瓜、豌豆、豇豆等爬藤類的作物，前幾天，這些瓜豆藤蔓剛爬滿插下的竹竿和花叢間牽拉好的繩網。

幾天的高溫和大雨，它們都竄起來。那四季豆、豇豆伸著細長的藤蔓，在花叢蘆葦間四處纏繞著，豌豆綠色的嫩芽搖動著細長的觸鬚到處攀援，而那黃瓜苗竄上繩架，團團寬大翠綠的葉片已遮滿了籬笆牆。纏滿豆蔓的竹竿上，繁密的豆葉間點點四季豆藍色的小花，呈淡紅色的豇豆花，白色的豌豆花，還有黃瓜架上綠葉掩著的朵朵黃花，細看那黃花後小黃瓜已有小拇指粗。

沒幾天工夫，那藍色的花謝了，垂下一串串初如火柴梗綠色的豆莢，三兩天後就粗如手指，成了莢身飽滿的四季豆；頭些天半卡長的豇豆，忽然就尺把細長細長地垂下；扁平的碗豆左一條右一條地懸掛在豌豆苗間；黃瓜長得更快，拇指粗瓜蒂上的黃花剛萎謝，尺把長的瓜身翠綠帶刺沉甸甸地垂下了。

令人心喜的日子到了。每天清晨，後院植株綠葉掛著露水，挎個籃子，眼到手到，連摘帶卡，邊挑邊找那些長大可摘的瓜豆。那豆類在綠葉掩映下，初生的豆莢還細如竹筷，而早生飽滿的四季豆莢三三兩兩垂著，細長的豇豆短如竹籤，可採的則如長竹條懸掛著，翠綠的豌豆莢隱在豆苗間真難分辨，片片瓜葉中那墨綠翠嫩欲滴的黃瓜拖著未落的殘花，上一根下一根地吊著。

順著竹竿從下到上挑著摘著豆莢，豆藤糾纏，豆葉茂密處還得從外向內翻撿著搜索。黃瓜都隱藏在綠葉下，明亮處一下就摘到了，但俯下身左看右看，總能在瓜葉掩遮處找到幾條。

驚喜總是連連的。瓜豆藤蔓長旺了，它們可不依人們的意願只待在竹竿與繩架上，瓜蔓豆藤在杜鵑花樹上竄去纏去，隱藏在茅草叢中開花結果，與立菊一起綻開花朵。順著藤蔓望去，幾串四季豆竟吊在杜鵑樹上；茅草叢中露出幾片寬大的綠葉，綻出幾朵黃花，撥開茅草裡面竟有幾根黃瓜已長成了；長豇豆和豌豆也在花叢草間出沒著。

細細搜索下總有驚喜出現，有時花草間摘下黃瓜，後面露出被遮住的豇豆，有時俯身下看，花草豆瓜葉莖下竟有不少瓜豆長著。花叢草間，竹竿繩網，豆叢瓜蔓間隱藏著許多的驚喜。天氣越來越熱，雷雨也隔幾天就來一場，瓜豆也仍猛長著，藤蔓仍在花草叢中蔓延，每天都有新的豆莢嫩瓜長出，每天都有驚喜，每天清晨這有趣的搜索都繼續而快樂著。