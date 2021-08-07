玫瑰終於退休 了，離她計畫退休的時間整整推遲了兩年。

玫瑰是我們公司的一位主管，因為她的英文名字譯成中文就是「玫瑰」的意思，故我們一眾中國同事私底下如此喚她。她是一位在美國土生土長的墨裔，除了流利的英語之外，也說一口流暢的西班牙語。她是一個甚肥胖的人，永遠穿著寬鬆的衣服，雖則身形龐大但無損她的靈活和活力。及腰的長髮總是定時染黑，以遮蓋不斷湧出的白髮。從認識她的第一天起，笑容可掬、熱情有禮就是她給我最大的印象。

我與她一起共事了近十年，作為一個主管，她對我們相當不錯。每逢節假日，她必定買一些小禮物和食物送給我們，即使後來我們沒有一起合作，但是每到一些特別的假日，她都不忘給我發來問候與祝福，確實非常有心。而且她也非常好學，業務熟練，從來不以主管自居，更不會對我們的工作 指手畫腳，反而在我們有需要的時候及時幫上忙。她是為數不多被公認的好主管。

她退休的時間確定後，因為人緣好，很多同事紛紛為她準備一些驚喜。我們偷偷錄製了視頻，對她說出我們曾經相處的難忘快樂點滴，以及對她退休生活的祝福。我們翻曬以前跟她一起拍的合照，放在一本漂亮的相冊裡，同時也放一些相片大小的小卡，上面寫滿了我們的依依不捨。我們十多個中國同事湊錢送她一個大紅包，方便她買喜歡的東西。因為疫情 的關係，我們無法去聚餐，這一點點也只是我們所能為她做的。

玫瑰在我們的公司整整工作了四十二年，人生中最美好的年華都貢獻給公司。玫瑰不僅在工作上交出一張漂亮的成績單，她對家人的照顧更是讓人讚嘆。

她雖未婚卻有一女，好不容易一手將女兒帶大，以為可以輕鬆一下。誰知「爭氣」的女兒在不同的時段，給她捎上一女三男，全權丟給她撫養，女兒則不聞不問，樂得與男朋友另覓一處同居。

難得的是，玫瑰並沒有埋怨什麼，只是盡心盡力撫養四個外孫。小至日常起居飲食，大至上學見老師參加課外活動，她都從不缺席，尤其在四個小孩上年級的學校時，一個早上奔波在三間不同學校，可以說是相當辛苦。同時她還要照顧老父親，雖則不同住，但離她家也只是幾條街，因此她每天去照應一下。有時她沒來上班或者趕著早走，肯定不是為了孫子就是為了老父親。

樂天派的玫瑰將這一切都視為己任，從不計較什麼。她還經常樂呵呵分享孫子的趣事。在她的悉心照料下，四個外孫也健康平安成長，有些讀完大學找到工作，有些一邊讀書一邊工作，也有些早婚的給她添了曾孫，不過這些也不用她操心了，因為她已完成了她的使命，她延遲兩年退休也是為了支持最小的孫子讀大學。她的過度操勞讓她的健康亮起紅燈，不是這病就是那痛，我們看在眼裡也是非常心疼。

退休前的最後一天她只上半天班，公司為她舉辦了一個小小的聚會。可惜當時我工作正忙碌，無法抽空與她見面擁抱，不過她也給每一個送她禮物和祝福的人都發了一封郵件，殷殷感謝大家陪她一起走過的開心日子，並期許有天再聚。

或許待疫情全面平靜下來，我再約她出來共聚晚餐，再去吃她最愛的中式自助餐。我現在已經開始懷念她開朗的笑容了，懷念她的車總與我毗鄰而停，每次打開車門就笑意盈盈問候的日子……。祝願玫瑰的下半生放慢腳步，在盡心盡力還清所有的兒女債、孫子債之後，健健康康為自己好好享受這個世界，期待下一次的見面依然是笑靨如艷麗的玫瑰！