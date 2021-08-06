國慶日的晚上，我家遭到盜竊，但竊賊沒偷錢，沒偷財物，偷走了我的租車 合約。

我住的社區雖不能算是最高級的社區，但還算是相當不錯的社區，距好萊塢、環球影城都不遠。尤其我家位於一座小山的山頂上，一條私人道路通上山，並無出口，山頂連我們只有兩戶人家，非常隱密安靜，連萬聖節都沒有小孩上來討糖。

整個社區並雇有武裝警衛二十四小時巡邏，所以我一直認為很安全。我住在這裡已有二十年，也未聽聞過有任何搶案或竊案。我還有過出門忘了鎖大門的事，所以我還向朋友們戲言，我住的是個夜不閉戶的好地方。

和許多人一樣的毛病，車庫裡堆滿了一文不值的雜物，價值幾萬元的車子卻停在車庫外，任憑日曬夜露，風吹雨淋。尤其我還有個更壞的習慣，就是連車門都懶得鎖上。

我和妻女早就訂好國慶日的長周末去拉斯維加斯度假。恰好在國慶日的前兩天，我車子的變速箱有點毛病，於是我租了一輛新車取代舊車。當晚把新車開回家，一樣停在車庫外，也一樣沒有鎖車門，租賃合約整個信封就隨手丟在右座的椅子上。第二天一早便開著女兒的車上路去拉斯維加斯了。

四天後回家，赫然發現右座上租賃合約的信封不見了。打開監視器，看到清晰的兩張照片，及一張一分零五秒的錄影帶，在國慶日晚上，也就是七月五日凌晨三點四十幾分，一個黑衣黑帽人從我車裡手拿著信封離開，他是走上山走下山的。

我檢查車子，沒有任何損壞，因車內沒有放任何東西，所以也沒其他損失。

我查看門窗，也都完好，被偷走的就是那份租賃合約。不偷錢，不偷物，只偷文件，是我完全沒有想到的事，以前也沒聽說過有這類的竊賊。

從表面上看，我沒任何財物上的損失，但我租車是以信用卡 付的頭款。合約上既有信用卡的資料，各張文件上又有我的簽名，我怕歹徒冒用信用卡，甚至模仿我的簽名去犯罪。

想到這裡，使我不寒而慄，去賭城狂歡四天，大吃大喝回來，樂極生悲，懊惱不已。

於是趕緊作善後處置。第一，打電話到信用卡公司，以後我的每一筆開銷都發短信給我，如發現錢不是我用的可立即告知止付；第二，向警局報案，這倒不是希望警察 能抓到竊賊，而是要在警局留個案底，以防歹徒冒用我的身分作案；第三，請車行把完整合約email一份給我，我才能向保險公司更換保單。

最近我時運不佳，不久前支票被人偷竊冒領了好幾千元，不過銀行把錢歸還給我了。另一次在公路上我聽到兩聲槍響，我後面一輛車的人追上來告訴我，是他前面一輛車上的人朝著我的方向開槍的。第三件便是這次文件被偷。

俗語說事不過三，三件禍事過去，希望否極泰來，以後一切平安。