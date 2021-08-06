二○○○年春末，我們搬到目前的住所前，與前屋主已是朋友。我們買下他們的房子時，就已得知東側鄰居家的實際面積，還包括我們草坪上約一個半推草機的寬度，也就是說，鄰家車道旁緊鄰我家的草坪上，還有一小條綠草坪屬於鄰家。因此我常見到鄰居請來的除草工人會在我家草坪推上一會兒。

我家這排房子興建於一九八○年代初，那時本市尚未繁榮，建商在設計住屋時都為每家建了車道，並預留寬廣的前後院，如今為何會在面積上有出入？我們也無從深究。其實，那條草坪雖歸鄰居，但兩家間沒圍籬間隔，我仍可享受側院完整的盎然綠意，感覺不到少一條綠草地的遺憾。

二○一四年東側鄰居搬走，不久就搬進新鄰居。我們還未與新鄰居打招呼，他就來按我家門鈴，原來他對自家土地的面積有問題。他指著手中的藍圖說道，他去市政府查過，他家的實際面積應往我家再推進約一個半推草機，如此說來，我家草坪上有約三個推草機寬度應歸鄰居所有。

外子聽他說明後回答道，我們當初買房時也測量過，先前那鄰居說的沒錯，遂表示：「待我們到市政府去問清楚吧！」我們詢問的結果，新鄰居說的才對。

不久他就將車道盡頭後院的圍籬往我家又前進了一些，但並未拓寬車道。我猜想，可能因為重修車道價格昂貴，且我家前院轉角處有兩個矮鐵柱，要改車道既要向市政府申請修改，又要通知另一家公司移動鐵柱，費時又費事只得做罷。

好在兩家草坪間依舊沒圍籬，我也依然能欣賞東側整片草坪的綠意。

老實說，事情剛發生的前兩年，我心裡是有些不舒服的，我們與東側新鄰居也一直沒怎麼來往。我心裡總嘀咕，不知這些年市政府的資料為何會改變？但當理智戰勝情緒時，我也會告訴自己，人家維護自己的權益，何錯之有？何況新鄰居並未在新範圍上築牆，我們又何需計較？如此我逐漸釋懷，自幼深植我心「與人為善」的庭訓終於喚醒我要「與鄰為善」。

一晃七年過去了，前陣子我們要重修後院緊鄰車庫旁的一小塊圍籬，連請兩位工人來估價，價格越估越高。五月初一天我到前院取信，巧遇東側鄰居也出來拿信，他與我打招呼，我在回應的同時，想到請他幫我估算重修圍籬的價格。

之所以會想到他，因為這些年常見到他親自整修自家後院。而且清晰記得，那年他擴建圍籬時，親自將我們原先做的兩個灑水龍頭挪到我家的新地界。那是個高難度的工作 ，移動地上的水龍頭前，先要移動地下管線，能完成如此工程的人，修建圍籬是沒問題的。果然他答應了，並同意先給我估價單。

一周後我們收到他的估價單，非常合理，我們完全接受了他的修建計畫，他在施工的同時，並主動為我們砍除今春因酷寒而凍死的無花果與枇杷樹。

我非常欣慰，不僅因為圍籬得以修建，更因為與鄰居的愉快交往，而獲得他們格外的照顧。五月底我膝蓋動手術前，外子已因多年前摔傷脊椎而不良於行，我們無力承擔戶外工作時，幸得兩側鄰居多方照顧，使我深深體會「遠親不如近鄰」的真義。