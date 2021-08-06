去年美國在疫情 肆虐下，幾乎所有公眾的室內活動一概停頓，居家抗疫成為自保的對策。但是每日總得外出至空曠地區活動筋骨，曬曬太陽，也藉此感受一下大自然的生命力並未因疫情而消失，同時給單調沉悶的日子添加些正面的能量。

多年來我在戶外健身 運動的習慣並未受疫情的影響。一日我照常在公園的僻靜處做體操運動時，遠遠見到有個人向我走來，她自我介紹後，說她常經過此地，對我做的一連貫的運動操很感興趣，問我是否在意她站在近處跟著我做；我見她和善誠懇，便說當然可以，不過我告訴她我做的不是什麼正統的模式，只是依我自己需要而自編的一套體操。

她說她是健身房教練，疫情爆發後，健身房首當其衝，立即關閉，她的課程也全被取消了。如今沒有健身房的設備及器材，她必須另覓生機，打算轉型去協助中老年人，以柔和體操作為健身之道；因為僅需輕便的健身道具，適合疫情期間在公園教學。她認為我做的運動操，對增強後背挺拔、預防佝僂是很理想的操作。

她這麽一說，我立即想到英國 伊莉莎白二世女王，高齡九十五歲，執政時間近七十年，一生中經歷無數大風大浪的她，在晚年依然為英國皇室貢獻力量。但是自幾年前她出入公眾場合時，雖然尊貴的風度猶不減當年，卻見她已開始顯現佝僂駝背的老態龍鐘之相了。不由得讓我深思，隨著年齡的增長，無論貴族亦或平民，如何保持身軀體態的挺拔，是值得下工夫的保健之道。

記得母親生前的好友黃阿姨，當時約六十多歲，已發現有輕度的駝背，母親告訴她可以多吃含鈣食物，曬太陽、常運動以防骨質疏鬆；並建議吊單槓，讓身體自然懸垂，如此持之以恆，有助於矯正駝背。阿姨從此每天認真在家附近的公園內吊單槓，她持續不懈的鍛鍊終於獲得了回報，在兩年內她的背脊有了顯著的改善。她對母親真是感激莫名。

母親自年輕便習慣於穿旗袍，一直到老年生病前後，由於體型的改變，也為了方便進出醫院，只好捨棄旗袍，改穿輕便舒適的衣服。阿姨曾經見到母親櫥櫃各色不同季節及場合的旗袍，好生羨慕，母親說，只要阿姨喜歡又穿著合適，她願意將它們送給阿姨。果然阿姨真接收了好幾件母親的旗袍，她說幸好常年吊單槓矯正了佝僂的背，她才能得體地穿上旗袍。

母親過世後，我曾在公園遇到黃阿姨在吊單槓，她見了我喜出望外，談話中提及她每見到母親送的旗袍，在睹物思情之時，更加感念母親的大姐風範。母親若天上有知想必欣慰。