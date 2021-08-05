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幸福點滴

久彌

和老伴去打防疫針，行車中偶爾側眼看見她穩穩坐在旁邊，默默幫我關注路況，心裡有一種莫名的欣慰滿足，不知這是否就是幸福？記得小時候母親常提醒我們，要知福惜福，尤其不能人在福中不知福。但什麼是福，要下個明確定義，還真不是我能做到的。

疫情下，有人清理房間，整理舊衣物，有人整理書籍，有人鑽研書畫，有人蒔花弄草。我雖不確知幸福的定義，但也藉此檢視一些生活中我認為可能是幸福的點點滴滴。

老伴做飯，我在旁邊聽她指揮，作些洗洗切切的下手工作，油煙、鍋炒中，心裡充滿歡愉。我們從沒為柴米油鹽意見不合，有時卻會為一段文字的解析或寫作而爭執。漸漸地，爭執已減去了年輕時的煙硝味，現在想想，能有可以為這種事爭執的人相伴終身，應該也算是一種難得的所謂靈魂伴侶吧！

秋天在林樹大筆揮灑出大紅、大金、大紫的晚霞裡，和她攜手緩步其中同聲賞嘆。因為與她朝夕相伴，疫情和寂寞似乎總在很遙遠的地方。

有的好友們體念我們疫情不出門，買了小城買不到的中國食物，並自製我喜歡的點心；有的自製美味時，會想到我們而多作一份，不辭遠道辛勤送到我這荒林裡來。

電腦老舊了，小城無人懂中文軟件，我一聲求救，亞特蘭大電腦高手好友代買合適電腦及配件，忙中找隙，趕來幫我安裝好，並且耐心教我使用，臨走還囑咐有問題隨時打電話去問他，有這樣的友人和關情！

風花雪月的塗塗寫寫，刊出時，有同好可以分享。尤其驚喜不常聯絡的早年同學，看到後會來電以早年的話說：「看來你課外活動還蠻多的嘛！」時時有互道近況安好的電郵、電話在親友間流轉。

睡到自然醒，本可仍不起，但臥看松鼠在窗外高大的樹梢炫耀追逐，把晨光天色攪得那麼鮮活，賴床的意念被激得不再安寧，只得痛快的一躍而起。

這些點點滴滴看似普通日常的事，卻都令我覺得人生美好。如果點滴不能算是幸福，那麼加起來是不是呢？

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