從電玩深淵到事業有成

一九四九年，老彭十八歲，隻身隨著大批大陸人逃到台灣 。到了台灣，身無一技之長，靠打零工維生。後來在一家餐廳找到工作 ，幾年後獲得紐約一家餐廳聘請，工作幾年後存了一筆錢，與一位同事南下到馬里蘭州，創立了一家波里尼西亞式餐廳。餐廳生意很好，他陸續買了數戶房子出租。一九六七年，他首次返台作體檢，遇見了護士小包，次年兩人結婚後，他帶著新娘子回美。一九七○年生下女兒阿仔，一九七三年生下兒子小強。

身為家中唯一的男孩，小強深為他爸保護，父親過分的溺愛，讓他懷疑自己的能力，性格靦腆。小強上小學前，舉家遷往北維州 華府南郊。身材瘦小的他，七年級時被分發到離家不遠的一所初中，是班上唯一的亞裔。班上三個白人同學常稱呼他為中國共產黨，並以種族歧視言辭辱罵他，下課回家路上還常常追打他。小強為了怕爸爸擔心，不敢說出真相。

高中畢業後，小強進入維州理工大學，選擇通訊與社會學為雙主修。住進學校宿舍，遠離嚴格的父親，他開始玩起網路多人競賽遊戲。由於他技術高超，常常贏得競賽，生平首度獲得他人的尊敬，他如醉如痴。這滿足感讓他廢寢忘食玩遊戲，常常多天不進敎室。

室友彼得某周末回家時，告訴他父親小強的問題，彼得父親在幫兒子搬進宿舍那天曾與小強交談過幾句，他決定設法幫助小強。他開了近四小時的車到宿舍，進入房間時，小強正埋首電玩中。彼得父親問：「約翰，你記得我嗎？我是彼得的爸爸，我想跟你談談。」小強不理，繼續他的電玩，彼得父親走近電腦，猛然拔掉電腦插頭。小強的遊戲中止了，他感到氣憤。

彼得父親溫和地跟小強談起來，一開始小強還抗拒不聽，那父親告訴他電玩會毀掉前途，會讓他的父母傷心失望，小強從流淚到放聲痛哭。談了約兩小時後，他答應從此戒玩遊戲，回去上課，當著彼得父子的面向玩伴們宣布從此退出。

一九九五年，小強大學畢業，由於大學的雙主修都不具備高技能，他的第一份工作薪水平平。一天，他的父親在華府偶然看見一個十二個月的短期電腦專修班廣告，建議他去報名。十二個月後他以優異成績結業，在一百多個應屆結業的同學中，他是唯一的獲選受雇者。

工作了三年，小強對電腦的硬體軟體都有了工作經驗後，跳槽到洛杉磯的米高梅電影公司。一開始他覺得很新鮮，工作中有機會遇到一些大明星，薪水也不錯。後來升上電腦單位主管後，常有些別部門主管及明星們拿來他們的私人電腦，請他免費做些硬軟體的升階維修與更新，他窮於應付，也厭倦了朝九晚五的工作，遂辭去了工作，作起獨立電腦操作諮詢技術員。

電腦支援的製造業與服務業自一九八○年代初興起，到上世紀末現世紀初已經漸臻成熟，人員需求龎大，小強恰逢其盛。在數年間為大大小小的公司作應邀工作中，他獨鍾於電腦支援主辦的大型會議，他細心觀察用心模仿，並申請設立自己的公司。

他熟練的技術與熱誠又實際的做事態度贏得好口碑，大小會議的合同紛至沓來，他曾到過倫敦、巴黎和德國作過大型會議電腦支援。生意應接不暇時，他聘請獨立自由的電腦技術人員支援。他的角色反轉過來，從被邀約的獨立自由技術員到成為老闆聘請他人，他過去幾年的努力，讓他享受著成果。

小時了了，大未必佳；小時平平，大未必差。小強的例子是個證明。