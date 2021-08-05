初來美國 時，最喜歡的是這裡的生活環境。無盡的藍天、燦爛的陽光，每個社區都有綠草如茵的小公園，還有孩子們的小遊樂場。家家門前草地修得整整齊齊，有的門前大樹枝葉婆娑像一把巨傘，有的大樹樹幹上爬滿了綠藤，有的在樹上掛了個鞦韆，有的門前修了別致的花壇，裡面盛開著美麗的鮮花……，每家每戶都各有各的風格和靈魂。

當時我們住的公寓除了有健身 房以外，還有兩個游泳池，其中一個就在我們的客廳窗外，白天拉開百葉窗一池碧水，夜晚泳池在燈光的照射下另有一番情調。灣區的氣候冬暖夏涼，夏天打開窗戶涼意習習，從不需要空調。相對於海景房、山景房和湖景房，我們的「池景公寓」更接地氣。每次孩子過生日時，我們就在泳池開派對，孩子們邊吃邊玩，從水裡玩到客廳，再從客廳玩到水裡，不亦樂乎。好像我們飄洋過海是來度假一樣！

不是不想有自己的家園，實在是因為當時正值九一一之後，矽谷的高科技低迷，房價 卻一路飆升得令人望塵莫及。夢中的家園就像天上的彩虹，亮麗而遙遠。

時間一晃而過，孩子很快就要小學畢業了，我想在他即將上的中學附近租一個公寓，方便他以後上學。一番調查研究之後，意外發現當時的房價大跌，而公寓的租金卻大漲至幾乎相當於一個兩臥房的月付。這樣看來，與其住公寓，還不如在中學附近買一個小小的房子。

我們說幹就幹，除了不停地在網上尋找房子，還參加了市政府為幫助首次買房者舉行的會議。在這個會議上，市政府詳細介紹了一些資助計畫，包括貸款資助和提供低於市場價的新房子。會後所有人都參與了新房子的抽獎，相對於那麼多買房人，新房子就顯得太少了，中獎希望渺茫，所以我們也沒放在心上。

我們一家三口滿懷憧憬地談論著我們的新家，兒子不願意離開他從小一起長大的夥伴，堅持要和小夥伴們上一個中學，所以我們說好了，就算是抽獎中了新房子，只要不在他要去的那所中學附近，我們就放棄。新房子中獎已經不可思議，還要中我們選定的新房子，豈不是難於上青天？

過了一兩個月，我突然收到一封電子郵件，內容聽起來頗為誇張：「恭喜你新房子中獎了！」一開始我還以為是詐騙郵件，正想刪除，忽然想起之前市政府的買房會議，覺得還是應該確認一下。於是和市政府打了一個電話，驚喜地得知我們真的中獎了！而且就是我們認定的房子，離孩子即將要上的中學只需走路十多分鐘。不僅如此，本來我們只可以申請兩個臥房的房子，但是因為三臥房有剩餘，所以我們還升級到了三臥房。由於是低於市場價的房子，房價卻只相當於市場上兩臥房的價位。

像做夢一樣，我們簽了買房合同，繳納了訂金。彷彿冥冥之中早有安排，我們越過千山萬水，終於走進了美麗的家園。