那天都入夜了，丹妮兒發來簡訊：「這麼晚了，妳知道妳車庫門沒關嗎？」我一驚，瞌睡蟲全嚇跑了，我連聲跟她道謝，忙不迭地打開廚房通車庫的門一看，哇，可不是嘛！車庫這樣大剌剌地敞著，至少五個多鐘頭了？我不可能沒按遙控放下車庫門哪，一定是我要抱進屋的東西太多，又得空出一隻手開門，不小心碰到遙控器，把已經關上的車庫門又打開，完全沒發現。在責怪自己太大意的同時，也無比感謝丹妮兒，要不是她剛巧發現車庫門沒關，這一夜會發生什麼事情真不敢設想。

先生意外辭世，我為了換個小屋，五年前搬到這個完全陌生的社區。有天在前院整理花圃，一位非裔 婦女走過來，自我介紹她叫丹妮兒，就住我隔壁；微胖的身軀、黝黑的皮膚、黑亮的雙眼，笑容盈盈地化開了空氣中的冷凝。一會兒又讓她兩個女兒送來點心，讓我這初來乍到的新住民備感溫馨。有了這麼友善的好鄰居，我出城時很放心地把家鑰匙交給她託她照顧，她很感動我對她的信任。

丹妮兒的丈夫是法裔白人，在太空 噴氣推進實驗室擔任資深工程師，兩個小麥膚色的混血女兒很是可愛，但孩子上學需每天接接送送，使她無法做她最想從事的輔導工作，言談間常有遺憾之感。她常在日正當午時，掛上耳機在社區附近走路，走著走著越顯年輕苗條。我佩服她的毅力，她說戒掉零食，又力行排毒，身體情況大為改善，跟當初比像變了個人，我也替她高興。

去年三月中起，新冠疫情開始緊繃，日用品搶購掀起恐慌，丹妮兒送來六捲衛生紙，我要付錢，她說，一家人談錢做什麼？讓我好生感動，立刻回贈禮品，她也欣然接受。居家避疫期間她也不時以簡訊查看我是否一切安好？廚衛用品缺不缺？讓我心中陣陣溫暖，有這樣的好鄰居真是幸運！

沒過多久，發生非裔佛洛伊德遭警壓頸致死事件，抗議及暴亂四起令人驚心，我特別問候丹妮兒，並對她同胞喪命致意。她說：「身為黑人，我也反對暴動跟打砸搶燒，但是這次警察 的作為把我們傷得太深也太痛了。」她又說「種族主義」確確實實是存在的，接著把之前收到白人女群友發給她的簡訊轉給我看，我看到那些惡毒傷人的字眼，瞠目結舌簡直不可思議。我自己也在面臨反亞裔的暗潮洶湧中，族群問題難解，族裔融合是奢望，除了「抱歉及難過」又能說什麼呢？

最近碰見丹妮兒，她遞給我一張名片，說她已經開展心靈輔導及治療的事業，包括催眠、靈氣療法、瑜伽課程等等，是她一直想要做的，她丈夫也非常支持。我對這位好鄰居的發展，當然獻上了最誠摯的祝福。