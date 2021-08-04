六月七號，寒冬已逝，酷暑末到。早起運動後，提著水壺給蔬菜豆苗澆水。澆完水進屋，喝杯茶，然後在電腦前收信、看新聞、寫文章。誰知這尋常的一天不尋常，早上簡單工作中暗藏殺機，讓我在鬼門關前走一遭，經歷一次生死劫。

茶杯加水微波爐加熱兩分鐘，這溫度最適合泡茶，我從微波爐拿出茶杯，突覺頭暈目眩、臉發涼、腿發軟，最後閃過的一念是「我快要昏倒了。」書上形容昏倒是「眼前一黑，倒在地上。」我沒有眼前一黑，也沒有覺得要倒，甚至連沒有的感覺也沒有。

我睜開雙眼，四周看了看，心想這是什麼地方？低角度看上去，三維影像對比，瞬間知道這是廚房，我昏倒了，躺在地上。

掙扎著翻過身，扶著櫃檯站起，身上濕的，杯子碎在身旁，我爬到客廳沙發躺下，以為是血糖 過低昏迷，心想身體一直很好，應該休息一下就過來了。躺了幾分鐘，不對勁，身體冰涼，像要感冒，又爬起來扶著牆壁慢慢走回臥室，倒在床上昏睡過去。不知睡了多久，再醒來看牆上掛鐘，快十二點了，睡了快兩個鐘頭。這時候背傷發作，已疼痛不能動。慘了，手機昏倒時掉在廚房，呼救無門，只能在床上大叫「救命！救命啊！」希望有房客聽到。

隔一下，叫一聲，叫了十來分鐘，看見門縫閃過一個人影，我喜出望外。「快進來！救我！」房客史蒂夫推門而入，看到我痛苦蜷曲床上，露出驚訝表情。我說我在廚房昏迷摔倒，全身都痛。他問：「要不要我送你去醫院？」我覺得只是血糖過低，跟他說：「我書房有包巧克力，你幫我拿來，吃幾顆應該會好。」我想錯了，吃了幾顆，狀況依舊，他說：「我送你去醫院吧！」我看不行了，進醫院吧。我把車子鑰匙交給他，他像扶著傷兵一樣把我背在身上，拖出房間，塞進汽車 裡。

沒幾分鐘到住家附近的小診所，辦完掛號手續，出來一位醫生問了幾個簡單問題。外面由遠而近傳來「哇嗚！哇嗚！」尖銳警笛聲，急救車來了。生平第一次，我平躺在急救車裡，一路呼嘯，開進附近基督教醫院急診處。

急診處依標準作業規定，手臂上打了五、六針，推去照X光。躺了一小時醫生來了，說：「你傷了脊椎骨，不是非常嚴重，不需要開刀。」痛得死去活來，原來是傷了脊椎骨。他接著說：「要住院檢查，看有沒有其他部位受傷。已安排病房，整理好馬上轉移過去。」這時，兒子接到我緊急訊息已全家趕到，看見他們來，心裡舒坦很多。

傷了脊椎骨，壓到神經，只能平躺床上，一動背就痛。醫院十天，痛徹心扉的痛苦中，歷經大腸鏡、胃鏡檢查、腦部斷層掃描、腹部斷層掃描、X光兩次，外加新冠病毒檢驗兩次，這些檢查都是緊鑼密鼓一個接一個。十天後醫生來宣布，檢查結果除了脊椎骨受傷外，沒其他問題。感謝上帝！真是好消息。十天後，坐在輪椅上，兒子將我推出醫院。

回想起來自己運氣真好，如果當時在廚房昏迷，沒張開眼，就進入另外一個世界了，如果我喊救命時，史蒂夫不在家，後果也不堪設想。

回家後眾文友聞訊來關心，問：「怎麼會昏倒？」答：「醫生說是營養不良，血壓 過低，腦部缺氧昏倒。可能是自己怕胖，經常減肥，有時一天一餐，有時斷食造成的。」歷經一次生死劫得了教訓，健康重要，胖就胖一點，不能再胡亂斷食減肥啦！