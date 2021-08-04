前段日子，發現家裡的花草都萎靡不振，很多黃葉，想著應該是整個冬天在屋裡憋著的緣故，便一鼓作氣把它們都請了出去，擺在後院。初初幾天，可以眼見它們的欣喜，似乎都在煥發新生。我非常開心，還感嘆萬物生長都離不開陽光。

可是興奮沒有持續多久，有些花草忽然間給人下毒似地迅速死去。我恍然大悟，忘了買這些花草時挑的大都是喜陰植物，這樣的烈日暴曬對它們是致命的。只覺得它們經過了長長的冬日，需要陽光，可太多的陽光對它們來說跟沒有一樣，甚至更糟糕。

「過猶不及」是我可以想得到的最合適貼切的形容詞，看著那些因為我的好心卻死去的花草，有諸多感慨。生活裡，我們最不缺乏的就是這些「過猶不及」，和子女、親人之間，太多沒有空間的愛讓對方窒息，我們卻渾然不覺，因為對方不會有花草那樣看得見的「死去」。日常瑣事裡也是屢見不鮮，比比皆是。

記得小時候，母親的菜燒得好，鄰里之間是很有名。有次大家在談論，有位叔叔說根本原因是母親捨得放油。我如獲至寶地記住了這句話，而且深以為然。因為物質貧乏的年代，大家都是非常節省的，母親做的菜，肉眼可見的最大區別就是見油了。

到後來我自己成了家庭主婦，便把這句「名言」用於我的烹飪中，不僅油，調料、佐料我都是大刀闊斧拚命地放。結果可想而知，食物沒有因為我的大方和捨得而變得更加美味，更多的時候是不堪目睹，而且難以下咽。

大兒子小時我獨自帶他，生怕餓著他了，沒事就給他餵吃的。有一段時間他隔一小時大便一次，而且便祕 ，讓我不勝其煩，我卻始終沒有往餵食過多方面去想。直到有天，和朋友電話聊起一天具體幹什麼，朋友驚呼：「我怎麼覺得一天到晚妳不是在給孩子做吃的，就是在給孩子餵吃的，不到一歲的孩子，吃得了那麼多嗎？」我趕緊給孩子停了好幾頓，之後孩子一切正常。

我們經常抱怨，付出很多，收穫甚少，尤其是在感情裡，卻很少去想這些付出是否真的是對方所需要的？是否為對方所可以承載的？這也讓大多時候的我們感受不到愛，因為對方總不是按我們期望的方式和量度來愛。

現在連用人單位都如是說：「我們只需要合適的，不需要最好的。」應該好好調整一下所有的給予量度，讓一切都剛剛好。