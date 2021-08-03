我家院子裡常年棲息了三隻松鼠，三隻松鼠正好三種顏色，所以我直接用顏色給牠們命名，分別是小黑、小灰和小黃。

多倫多的冬天寒冷又漫長，很多時候前後院都是一片白茫茫，即使站在暖氣充盈的室內望向窗外，仍然感到無盡的凜冽與孤寂。有時候會突然發現，窗前掛雪的松枝一陣亂顫，雪花呼啦啦飄落，小灰彷彿天外來客似的，從松樹上跳下來，小黑緊接著追過來，牠們在甲板上奔跑、嬉鬧、追逐、搶食。一陣打鬧後，牠們蹦蹦跳跳地走了，留下甲板上面一片狼藉的冰雪。

偶爾我會假裝生氣地敲敲玻璃窗，膽小的小灰「嗖」地一溜煙跑走，淘氣的小黑會轉過頭和我對視，一雙無辜的小眼睛啪啦啪啦眨著，好像在說「我沒幹壞事啊」。最招人喜愛的是小黃，牠似乎個性清高，不愛參與小黑和小灰的打鬧，總是安安靜靜地坐在甲板欄杆頂上，有時抱著松果啃咬，有時睜著一雙天真無邪的小眼睛滴溜溜地四處張望。

小黑偶爾會來招惹小黃，不是搶牠的松果，就是追著牠打架。於是小黃三十六計走為上策，一看到小黑的身影，立刻沿著籬笆牆一蹦三跳逃離開去。

有了這三隻可愛的小精靈時常來陪伴，寒冷的冬日增添了許多樂趣和盎然生氣。可是一旦過了嚴冬，三隻小可愛一下子就變成小可恨了。

首先，牠們是摧花辣手。不知道為什麼牠們對鬱金香懷有深仇大恨，一見花苞必欲摧之，害得我幾乎沒有一年能完整地享受到鬱金香的美麗和芬芳。無論前院還是後院的鬱金香，無一倖免。

有人說松鼠怕聞蘋果 醋的酸味，我把一罐蘋果醋灑了大半瓶，還是不起作用。我在棍子上綁了一堆五顏六色的花布條插在鬱金香花旁邊，誰知這一招還是令人絕望的徒勞。前一天還看著一支支花莖頂著一個個含苞待放的花蕊，在春風中搖曳，第二天開門一看，僅僅一夜之間，所有花苞被齊齊咬斷。

松鼠們不僅是摧花辣手，也是毀菜能手和偷菜高手。我的後院只闢出一小塊菜地，除了幾行韭菜，只能再種五、六棵西紅柿，和五、六棵辣椒，最多沿著籬笆種幾棵四季豆。然而，就這麼可憐的幾棵菜苗也躲不過松鼠的禍害。牠們可以把一尺多高的西紅柿攔腰一咬為二，把爬到架子上的豆藤咬斷，也可以把辣椒連根拔起橫著放在坑上。有時候我得連著種兩三次才能有幾棵存活下來。

可是好不容易熬到菜苗長大結果了，幾乎天天都能在菜地裡看到不知什麼時候被牠們咬下來且啃過的西紅柿、四季豆，連辣椒也不放過。去年鄰居送了兩棵茄子苗給我，那是我第一次種茄子，我加倍地精心呵護、澆水、施肥、修剪枝葉，眼看著茄子從拇指粗，長到小半條香蕉那麼大了，油然而生的成就感讓我每天都要去看望幾回。沒想到某天還是看到茄子又被齊刷刷咬了扔到地上，三天內四個茄子全部陣亡。

松鼠們的本事遠不止這些。為了改善土質，我把半乾的樹葉和殘花埋進地裡，第二天牠們就能把這些樹葉和殘花挖出來示眾。這麼強大的挖掘能力不服都不行，逼得我不得不在每次埋完後立刻壓上磚塊。

牠們搬運能力更是驚人。我的後院鄰居有棵蘋果樹，時常會有成熟的蘋果掉進我的院子。我不止一次在前院的草地上看到小黑和小灰們，抱著一個比牠們的小腦袋還大得多的蘋果，啃得津津有味，我始終想不明白牠們是怎麼把這麼碩大的蘋果，越過籬笆搬到一百五十英尺以外的前院。

這些聰明能幹的小精靈總是讓我又愛又恨，又恨又愛。