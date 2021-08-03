明兒又啟程了。好像風箏嚮往天空的自由，時不時地總要放飛一下。

這次他去了矽谷 實習。臨行之前，明兒主動請我給他理個髮。自從上了大學後，他總是去外面的髮廊理髮，這次主動地問我可不可以給他剪個頭髮，還是頭一回。為娘的自然是痛快答應了。

我擺好家裡的塑料小板凳，藍底素花，不足我的膝蓋高，結實穩當，是孩子小時候用過的，有十多年了。但看起來並不是很舊，所以一直保留著。明兒坐下後，高高瘦瘦的身形頓時縮小成了孩子的樣子，就像小時候給他剪髮的情形。

「明兒，頭髮長了，今晚給你理個髮？」「你怎麼不早告訴我。」「那明天晚上理吧？」「我覺得我的頭髮不長。」「這還不長，看看，我都可以給你紮小辮了。」「不想理。」「還是理一下。」「你越說，我越不理。」

看到我和兒子鑽到各自的牛角點裡，孩他爹在一旁笑呵呵地說，兒子跟他一樣不愛理髮，他從小也這樣。既然孩他爹這樣說，我也就不再堅持。就由他去吧，荒草地自有荒草地的味道。

腦子裡回想著，我手上的活兒也沒停。給明兒繫好圍布，右手拿起剪子，開始沿著左手提起頭髮的地方剪下去。

他從小頭髮就很濃密。這把理髮剪是不久前新買的，但用於明兒的頭髮，顯然殺傷力遠遠不夠。每剪一下，光滑黑亮的頭髮都會在理髮剪的兩片刀刃之間打滑、後退，像一條泥鰍，游走在刀刃之間。

我握著剪刀向前推進，彷彿沿著半山坡向上艱難地推一個前行的車子。用力剪下時，刀刃和頭髮的交匯處會發出一個長長的音符，後面還跟著一個稍微有點上揚的尾音，聽起來像無奈嘆息後的自嘲。剪刀自帶光芒，鋒利銳氣，也免不了有侷促的時候。我們又何嘗不是如此呢？在過去的一年多裡發生太多的事。我們被困在家裡，不能見年邁的父母，不能見朋友，沒有旅行，沒有聚會。有的是仇恨，是抗議，是黑白不分的時代。

儘管顯得有些侷促，頭髮還是被一點點地剪掉。這時，或許要的不是剪髮技巧，更多的是耐心的較量。我像老牛般緩緩地在明兒厚實的頭髮裡耕犁著。

半個小時過去，我剪好了一個大致的髮型，問明兒是否滿意。他站了起來，我的眼光也隨著他的移動，由俯視的角度調整到仰視，心裡立刻有點壓力。

明兒對著鏡子，用手丈量頭髮的長短，仔細觀查著每一條弧線。片刻，他告訴我左面的弧度不太自然。我踩到小凳上，正好和明兒平齊，仔細觀察了一下，我剪掉了幾處突兀的髮茬，然後他又開始丈量起來，好像在做研究，我又一次感覺到侷促，這次是因為我的剪髮技術。

最後終於剪到了明兒滿意的程度。前額的頭髮梳向一側，鬢角修剪整齊，刮乾淨頸部後面髮際線上的絨毛，整個人精神了很多。剪髮如此，生活亦是如此。不同的人生，但有相同的侷促，這可能來自婚姻愛情，可能是孩子升學 ，也可能是工作的壓力。我們在侷促中堅持著，超越自己。因為有堅持，便有天使 吻過的痕跡。