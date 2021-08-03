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南方州「防疫自爆」？美國第4波疫情海嘯襲來

比爾蓋茲夫婦正式離婚 互不付贍養費 梅琳達不改姓

愛是需要鼓勵的

楊紫英

四年前我們跟兒子還住在附近時，國慶日當天，兒子都會帶全家出遊，並會到聖地牙哥市中心米慎灣的港邊看晚上九點的煙火。以前大家都要下午就去占位子，全家人打開沙灘椅烤肉，看到左右隔壁，有的只有兩個人，照樣搭個小爐子烤肉，把手提音響開得震天價響，增添不少歡樂氣氛。還有人穿著較正式的長裙、大花休閒襯衫在開派對慶祝。美國人很喜歡群聚，放鬆心情吃喝一番，過個心身舒暢的假日時光。

今年受到疫情影響，出外看煙火的人少多了。雖說如此，但是當我們開車到目的地時，還是被警察擋下，不准轉彎進到最佳視野的水邊去觀賞煙花表演。好在有好腦筋的夫君王兄，他早已做好功課，先拍下了網上介紹的四個同步發射煙火的地圖。此時他立刻配合Google map，找到機場邊港區一條沒人的小路，只有在遠處停了幾部車。此處不但視野良好，而且避開了一堆擠在草坪上、來觀賞煙火的老美。

我家王兄找的這個點還真是個好地方，它讓我可一次飽覽由兩個不同地方發射出的煙火秀。這下我不得不再次佩服這個在校經常考第一名的老公，每次只要我說一句小小希望，他總是「使命必達」！而我卻只有在「內心深處」感謝他，忽略了他也需要得到一些佳評，讓他得到愛的鼓勵，及他對我無止境之愛的續航力。

前一陣子可能我都忘了給他好的回饋，所以經常會來個小暴風雨，令彼此都感覺委屈。我忽然記起在台灣時，有一次在跟美髪師聊天提及此事。別小看這位才三十多歲的「輕熟期」女孩，她說要我多學貓咪，保證會有奇效！

回家後，當我看到有點苗頭不對時，我立刻跑去在他懷中，「喵～喵～」柔聲地叫個幾下子，有時再加上在他胸前輕撫幾下，沒有想到竟然可「無堅不摧」。而他也被我搞得莫可奈何，機智地立刻在冰箱裡找了一塊鮭魚獻上，笑瞇瞇地說：「乖！快點來吃魚！」就這樣便把一切不愉快從暴戾化為祥和，讓我平安地穿越風雨，可以沐浴在「金色的陽光」下，享受雨後的彩虹。

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