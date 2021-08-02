上個月初，我騎車去游泳 池，在快速穿過馬路接著到小公園入口時，我沒留神有鐵鍊封鎖一邊，騎到眼前才發現，緊急剎車瞬間人就翻了過去；我左手臂直接撞上鐵柱而疼痛難忍，左膝蓋也直接跪到地上而擦傷。幸好兩位剛過馬路的婦人過來攙扶，問是否需要叫救護車或通知家人來接我？我在地上慢慢緩過來，說不用叫救護車，忍著痛騎車回家，冰敷加躺平一個晚上才好一點。

早上起來，我的左手還是很痛，檢查發現左上臂和左胸口瘀血嚴重，左膝蓋有小擦傷，幸好沒有傷到骨頭或筋。手臂在兩天休息後就可以正常活動，不過瘀血經過一個月才消退下去。

前幾天傍晚我修剪矮棕櫚，登梯子三四階去搆高處對我來說並不是問題，眼看最後一棵就快剪完，對面鄰居剛好回家，我瞄了一眼，移動梯子就「駕輕就熟」地登梯。然後悲劇發生，梯子瞬間傾倒，我右手拿剪刀，與地面平行的右側硬著地，我頓時感到天昏地暗，手肘和大拇指劇痛，側胸也受到劇烈衝擊，一股力道直衝後背，我痛得說不出話……，兒子女兒就在屋裡，但我只能躺著疼！幸好對面鄰居還沒進屋，趕過來看我，緊急拍門叫兩個孩子下來。

兒子夠壯，抱我進屋，孩子們拿冰和毛巾幫我擦拭、冰敷，最後決定抱我上樓去休息。兒子抱我上樓更困難，樓梯還有拐角，好不容易上到最後一個階梯，我差點要掉下來。終於到了床邊，兒子如釋重負地把我放下，啊，輕點，我疼啊！

仔細檢查，我的右手肘、右膝蓋有擦傷，手肘和大拇指指甲挫傷瘀血，然後就是右側胸罩以下前後胸肌挫傷。當晚我無法起床，因為胸肌疼痛不能用力，甚至無法挪動身體，後來我想要上廁所，還需要兒子來幫忙攙扶。

躺到半夜，我又要上廁所，不想叫醒兒子，自己勉強忍痛下床，慢慢移動去廁所，回來坐床沿再慢慢躺下。

早上醒來，我發現右手已無大礙，右腳也沒事，四肢都好好的可以走動。想到他們平時都是很晚起床，不想麻煩孩子伺候，於是自己試著下樓，給自己泡杯咖啡 和吃一塊餐包。我感覺最不舒服的就是胸腔，擤鼻涕無法用力，打噴嚏也礙於痛，只能打半個。

我接連兩個月出意外，兩次傷痛都摔得不輕，左側右側輪流受傷，幸好都沒到去醫院的程度，只是需要一段時間的療傷，做飯、寫字和畫畫都照常。這是什麼警訊嗎？我的年紀也過了半百，幸好平時一直保持鍛鍊，體能還不錯。

這兩次摔跤，好像拍戲一樣誇張突然，只是拍戲摔打有軟墊或是用替身，我可是實打實的摔跤啊！也許媽媽還在冥冥之中保佑著我，以後我也要更小心，不要再有這樣的意外發生了。