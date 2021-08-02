因為疫情 ，朋友之間的實質往來整整沉靜了一年半。當大部分人都打了兩劑疫苗，當地政府和衛生單位也逐漸放寬之前的外出限制後，朋友之間才從社交網站的視訊群聚，慢慢地恢復到以前的聚餐和郊遊。就是在一次的聚餐交談中恍然大悟，交往十多年甚至二十多年的朋友，有不少人在疫情穩定之後，陸續搬出此城。

原來在疫情期間，哪裡都去不得，他們趁此機會整修家裡，該修的修，該換的換，該油漆的油漆，有多餘的物件或家具就捐出去，慈善機構還會有專車上門裝載。尤有甚者，有人還將庭園的大樹砍去，花圃找人重新設計。對他們來說，因為疫情待在家的長時間，反而成為了最佳整修房子的時刻。當一切妥當後，驀然發現舊家煥然一新，竟然變成了新家。

有人選擇繼續住下去，享受新家的氛圍。但是選擇整修房子的大部分人，都在春季來臨之後紛紛上市賣房，正逢美國 對中古房子需求懇切的時期，賣房的朋友們都賣了一個超乎想像的好價錢，房價漲了百分之二十以上，這是他們從沒有想過的。

為什麼選擇在中年後賣房，離開已經很熟悉的城市、搬去陌生的地方？一切不是都要從頭來過嗎？年輕時還可以因為工作、孩子的關係認識新朋友，中年之後，要從哪裡建立人際關係？不會很寂寞很孤單嗎？

原來有的人是應孩子的要求，大部分朋友的孩子們都已結婚生子，雙薪家庭的子女們工作忙碌，很需要父母就近幫忙。有的人是太習慣此地的環境與生活，以至於有些厭煩，想趁體力還行的時候，搬去以前夢寐以求的城市，有大都會，也有鄉村小鎮，反正只要離開就好。有的人看重的是離台灣 近一點，我們這個中部小城雖然很適合養育孩子，但是飛回台灣需要轉兩趟以上的飛機，中年過後體力已不堪舟車勞頓，航程能短一點就短一點。

聽了這麼多原因之後，也很佩服他們的勇氣。在美國搬家是件很傷體力的事，就有人說過，搬一次家需要用三年以上的時間恢復體力。現在房價好，能賣個好價錢，但搬家後也需要有個住所，買個新房的花費也比以前多。

無獨有偶的是，即將搬家的朋友們，沒有一個是買住家型的房子。有的選擇租公寓，有的是買個小康斗，不再像居住在此地時，至少要有三房兩廳、庭院和車庫等大型的住家房。因為孩子都已長大，相依為伴的就夫妻兩個人，空間不需要太大，最主要的是一輩子在照顧房子，現在不想再用那麼多的精力和費用在這些上面，未來的時間將全副心力用在自己和親人與朋友的身上。這樣想想似乎很有道理。

後來的幾次朋友見面，都是在送別餐會上。雖然離情依依，大家異口同聲說，中年搬家是個大決定，既然決定了就只能往前行了。雖然疫情期間減少了朋友之間的活動，但因禍得福，反而學習了在社群網站上的視訊聚會，天涯若比鄰，以後大家仍能網上聚會。

人生有聚有散，慶幸在大家還居住在同一地區的時候，彼此都是相互陪伴的好朋友，現在是，將來也是，不論搬去哪裡，友誼會常存在彼此心裡。