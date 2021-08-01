上世紀六○年代，大陸物資匱乏，日常生活用品都需憑票購買，上海的票證有十幾種。夏天炎熱，想吃西瓜解暑，但瓜很難買到，有一年買瓜還要憑醫生開的發燒證明。

後來我聽說在福州路有一家王寶和酒家有賣西瓜，不用醫生證明，我欣欣然前往，的確有瓜供應，門口還排著短隊呢。進去了才知道，西瓜買了必須在店內吃完才可離開，價格便宜一點，但吃剩的瓜皮必須留在店內。這倒是一件令人感到奇怪的好事。

但一個人吃不了一個瓜呀，於是大家都買切開的瓜片，立刻吃完。我買了兩片，邊吃邊想，會不會他們想要瓜籽留種，但也不必要那麼多呀；還是要留瓜子作炒貨再生錢？好像也不對，瓜子很小，作炒貨沒人會垂青。

於是我問營業員，營業員說他們要留西瓜皮，是協助上海益民食品廠銷售西瓜及回收瓜皮的。西瓜皮在我們心目中一直是廢物呀，原來是工廠接到沙烏地阿拉伯 國家的訂單，要西瓜皮的果醬。他們是去除外面青皮和瓜瓤，取中間的白肉做成罐頭的糖醬。啊呀，真是托沙烏地阿拉伯的福，在這裡還可吃到免證的西瓜。

後來我又去了幾次，帶了鋁飯鍋，在店裡付了錢，開了瓜，取了瓤，將瓜皮留給了店裡，還不占座位，真是皆大喜歡。當然這種我吃米、你吃糠的事也就這麼一年，以後幾年我多次故意路過，再也未遇到這樣幸事了。

到了美國 後，一進入暑夏，到處可見到西瓜，有一次突然想起王寶和酒家的西瓜，為何不自己也試試做西瓜皮醬？按中醫理論，西瓜皮清熱利尿，好東西呀。而且美國的果醬糖分很高，不符合現代健康生活標準，自己做可以控制糖分。

我把瓜吃完留下的瓜皮，去除青外皮，留下白肉，切小塊後，加水用粉碎機打成末狀，再放入不沾鍋內，再加糖，小火慢炒，尤其注意邊緣部分，不要讓它乾焦。糖既不要加至如超市中的果醬那麼多，也不能太少，因為糖有防腐敗作用。一直炒到醬沾鍋鏟不掉， 醬中無氣泡冒出來。

自製西瓜皮醬，不但為家庭增添了一種新口味，實際上也是變廢為寶，為減少環境污染作出貢獻。自製的瓜醬如量較多想冷藏，則應趁熱馬上入玻璃瓶，上蓋。利用空氣熱漲冷縮原理，盡量排盡瓶內空氣，利於長期保存。西瓜皮醬有一股瓜的清香，不會太甜，合我胃口。裝瓶送親朋好友，是一份特殊的禮物，全世界中外超市都沒有的稀品，全球獨此一家，別無分出。