早上醒來，Line裡是三百多條未讀訊息。「抬頭看到爸爸身上一堆血，臉上、手上、膝蓋，嚇到。」二姊驚魂甫定。爸爸在漁港散步，從防波堤上跌了一跤，才剛從急診室離開，拍了片，縫了幾針。「什麼時候可以打過去？」大姊問。「媽沒有要讓你們知道，怕你們不懂會擔心。」大姊在雪梨，我在洛杉磯，弟弟在花蓮。要不是台灣 當時三級警戒，二姊也不會在爸媽身邊。

「他就像失憶一樣，路上一直問，我在哪？我為何在那裡？為何會流血？今天星期幾？」二姊負責開車將爸爸送進醫院急診室。「爸爸其實很慌，媽媽就穩穩地說，『寶貝，沒問題。』我差點吐了。」二姊是真的會吐的。

媽媽是我認識的人裡面情感最強壯的。她做決定不需要經過複雜的理性辯證，也不大被情感羈絆左右，簡直難以想像她對著殘花落葉傷春悲秋。媽媽不怕痛，不會為什麼事哼哼唉唉，自然也不大會哄人。儘管負責賺錢養家、在別人面前出頭的總是爸爸，但家裡要是遇到怎樣的風暴 ，媽媽卻能像個陀螺一樣持續轉動，用心理學院的說法大概是，resilience（心理韌性）最好。

「爸爸不敢看自己的傷口。媽媽現在在幫他換藥。」喔對，媽媽薄唇很薄，因為媽媽，我到現在都有點相信厚唇的人感情豐富這樣的民間傳說。於是當聽到媽媽稱呼寶貝，那真的是非常嚴重了。

而二姊很可靠。她開車、跑腿批價、申請保險 單據、買便當紗布繃帶消毒藥水，還負責把爸媽不想讓我們知道的壞消息布達海外。二姊的嘴唇就跟媽媽的一樣薄。

大姊鉅細靡遺地問完了全部的細節，「好心疼喔。」「妳也好辛苦，又要開車又要回答爸爸，還要忍住不吐出來。」大姊是順毛摸的高手，她總是知道對誰該說怎樣的話。

弟弟只是不斷問我細節，再重複這句，「所以『因』該還好？」不在爸媽身邊的孩子總是問同樣的問題。我已經放棄糾正他的選字了。

聽到媽媽剛幫爸爸洗完澡，對話結束前，弟弟不忘叮嚀我，「所以啊，婚姻很重要。還要生女兒。」他前不久剛生了第二個兒子，我不知道他這樣說是發洩多一點，還是自諷多一點。

而上帝在哪裡？我想，就在祂為爸爸身下安排的那塊沙地（而非堅硬的水泥地），在二姊脫落了螺絲卻沒有分家的眼鏡上（她高度近視，沒了眼鏡可開不了車），在爸爸骨裂了卻沒有折斷的手指頭，在六個家人裡，偏偏把二姊和媽媽放在爸爸身邊這樣的配置上。

每次家裡遇到危機，我總忍不住要肯定未來想要生三個孩子的朋友：孩子還真的是要多生。我沒說的是，這樣才會有一個只要坐在這裡打字當書記官。