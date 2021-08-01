接到在中國 的母親病危的消息，我急忙向中國駐紐約大使館申請簽證。幾經周折，我在飛機起飛的前一天終於拿到了簽證。收拾好行裝，開始了回國探親的旅程。

由於疫情的反覆，中國國際旅行仍是戒備森嚴。航空服務人員頭戴面具，全身上下穿著白色防護服，站在一起，如臨大敵。我們乘客也是個個戴口罩，謹慎小心。整個十幾個小時的旅程沒有送飯送水服務，只有上飛機時放在座位上的兩袋食品。忍忍肚子，耳朵也需要湊和。看到椅背上的視頻有很多電影選擇，高興之餘卻發現不提供耳機。我一連看了好幾個無聲電影，視覺、感覺和想像得到了充分的發揮。

飛機在一陣顛簸後，終於平安降落在上海浦東機場。機場大廳布滿了身穿白色防護服的工作人員，彷彿到了外星防疫站。白衣檢查官列隊等侯，捂得嚴嚴實實的臉部，只露出護目鏡下一對咄咄逼人的眼睛。核酸檢測 廳由塑料板隔出七、八個檢測點，我們排隊一一接受檢測。

檢測很嚴格，棉籤從鼻孔捅到咽喉，外加從嘴巴裡採樣，很不舒服。檢測後，所有乘客分別被安排到不同的大客車裡，開往隔離酒店。我不禁問司機：「到哪裡的酒店？」他漫不經心地回答：「到了就知道。」看到身旁和我同機的乘客也一起前往，我忑忐不安的心略有安慰。

一個多小時的路程之後到了酒店，已是半夜，服務小姐們早已等在門囗。她們身上的防護服在夜色中泛著白光，刺醒了我疲倦欲睡的眼睛。服務小姐給了我們房卡，外加分給每個人盒裝的晚餐和早餐，我們各自進了安排好的房間。

十四天隔離生活開始了，這是生平第一次長時間獨處在一個空間裡。每天的早中餐定時送到門口，四菜一湯。每天自己測量體溫，然後在微信 向社區衛生服務中心匯報；護士隔三差五到房間門口進行核酸檢測。房間有網路，我馬上打開我的iPad，太好了，我可以上Netflex，追劇打發時間。帶來的書籍給了我精神上的食糧，充實了我每天形單影隻的日子。

幾天後漸漸就乏味了。一日三餐的供應尤如填鴨，不能自選，雖然各種蔬菜肉類應有盡有，但頓頓米飯炒菜，連吃了幾餐後，味如嚼蠟。接下來就是無邊孤獨的感覺，打開窗，一位警察叔叔站在馬路指揮來往的車輛，他是我每天唯一的陪伴。

我們同機的乘客建立了微信群，互通信息。隔離期間大家在群裡聊天，雖不能相見，但同舟共濟，共度難關。我們一起分享旅途感受，在酒店隔離生活的點滴，了解中國各地健康防疫政策。終於等到隔離的最後一天，我們話別道安，為能在非常時期有緣相識感慨慶幸，祝各位一路平安。

整個回國旅途和隔離的經歷是辛苦的，但也不乏驚喜。為了避免境外病例輸入，中國政府嚴防死守，才得到境內疫情數字如此之低，經濟得以照常運轉。限制旅行自由的同時，難免讓人感到家長式的管束，儘管無受虐待之嫌，但缺少選擇的自由，讓人感到無可奈何。

想到這一切是為了防止病毒傳播，有利於個人和集體的安全健康，我欣然接受。勝利在望，隔離結束後就要見到病重的母親了，一切都很值得。非常時期的旅行是不尋常的經歷，我會永遠珍惜這段寶貴難忘的探親旅行。