陳醫師是位泌尿科醫師，他做的攝護腺割除手術又準又好。攝護腺和控制性腺的神經纏繞在一起，通常在割除攝護腺時，很難不傷到神經，因此許多病人在手術後會失去性能力。但陳醫師的術後副作用能減到最少，甚至沒有，因此他造福的不僅僅是他的病人，太太們也感激他，成為他的好友。

陳醫師也是我們網球場的球友，他不論怎麼忙，一定堅持每個周六和周日早上去打球。這樣的堅持需要很大的毅力，因為病人在周末也安排開刀。時常看到他球打到一半，就匆匆忙忙收拾球具準備離開，問他：「陳醫師，怎麼不打啦？」他會回答：「我要開刀了」，「你要開刀？你什麼地方有問題？」「不是啦，是我給人家開刀啦。」這樣的對話已成為我們例行開心的項目。

那天早晨，當陳醫師上班走進他的醫務所，進門時稍微滑了一下，他用手扶了扶門邊，身子卻不知怎樣萎頓在地，完全失去了知覺。立刻打九一一，很快就將他送到急診室。

起先以為是急性心臟病 發作，可是心血管的檢查一切都很正常；又懷疑是否腦血管栓塞破裂，但卻沒有明顯的腦中風 跡象。經過大腦斷層掃描，才發現他的大腦裡有一個瘤，大到壓迫了自主神經。

我們球友知道了這個消息，大家都非常關心。許多問題不斷的湧現：這個瘤是良性的還是惡性的？是不是腦癌？為什麼現在才發覺？腦瘤的唯一治療就是開刀，開刀會不會危險？開完刀會不會變成白痴？等等。

據最接近他的球友探視後回來說，醫院禁止任何人進入病房看他，所送的花也不能進病房，只能放在門外。聽起來好像很嚴重的樣子。

我們在球場上見不到陳醫師的矯健身 影，對他有無窮的懷念。但隨著時日過去，消息慢慢沉寂，大家只有把懷念擱在心裡。

秋日的一個星期天早晨，碧空如洗，風和日麗，沒有比這個更好的打球天氣了。當大家廝殺得難分難解時，一個熟悉的身影出現了：啊，是陳醫師！一發現了他，大家紛紛放下球拍，立刻圍在他身邊，問題像雨點般射到他身上。他沒能立即回答所有問題，首先宣布：「我是回來打球的！」

聽到這句話，引來大家的一陣歡呼。一個球友立刻跳上車，衝去這裡最好的法國麵包店，買了一個拿破崙巧克力慕斯回來，為他開了一個小小的慶祝派對，在場的每一球友，不論識與不識，都分得一片蛋糕。

我們真為陳醫師慶幸。真的，我們聽過那麼多不幸的悲劇：許多昨天還好好的一個人，今天就忽然離開人間，連再見都來不及說一聲。陳醫師從鬼門關走了一遭，能回來相見，有什麼還能比這更令人高興。