我的二姊夫是斯文君子書生一名，忠厚老實，言行風度做人做事都是被一致公認的好人。但在我們的家族三代親人及朋友中，最受歡迎的卻不是他的成功人生，而是他親手為大家泡製、超級好喝的熱檸檬茶！

檸檬茶普通得很，街頭巷尾、飯館咖啡 屋到處都買得到，幾乎人人都可以做，在夏天，美國 的小孩常常會在家門外擺攤賣檸檬水或茶，賺取零用錢或籌款，非常平淡無奇。為什麼二姊夫的會如此特別？

我的父母親喜愛熱鬧，母親廚藝了得，家人親友的美餚大食會，無時無之。當大家都吃飽了之後，就是二姊夫進入廚房去大顯身手之時。他自己就會在廚房忙個不停，大概半個小時後，便捧著托盤上一杯杯熱檸檬茶分給大家。一口甜度適中的鮮檸檬熱茶喝進口裡，馬上身心舒暢，一杯喝完還嫌不夠，每個人都喝得很高興。

他說當年在香港 念中學時，跟同學放學後天天在一家店裡買一杯三毛錢的熱檬茶，那時三毛錢也蠻多的，便自己慢慢摸索學著做，終於練成正果，成為我們飽飯後不可缺少的享受。

二姊夫當年拋下香港的事業，為了佳人，不辭辛勞來美國繼續深造，終於娶得美人歸，成家立業，如今過著妻賢子孝、安逸舒適的退休生活。但我們都愛跟他開玩笑，說他當年應該留在香港，就憑著他製作這個檸檬茶的本領，開一家專賣檸檬茶的店，成名後再發展各處分店，早就可以飛黃騰達，做大富翁去了。

我們眾姊弟妹們還合作替他的店家取了名字、做註冊商標，叫做「脫窮根檸檬茶」。試想一下，大多數香港人都比較八卦迷信，有「好意頭」的東西都會無往不利，車牌門牌數字號碼、街道諧音……，處處都展示「好意頭」的重要性。

「脫窮根」這麼好的事，誰不想？花小錢進去喝一杯能有希望脫窮根，是本少利大之事。結果一定是只怕你不來，來過一次，包你會自動乖乖再來！

我們喜愛這名字更重要的理由，是姊夫本身真是姓脫，行不改名坐不改姓，真是天賜商機！雖然很可惜他浪費了如此好的機緣，但我們還是鼓勵他去把這名字註冊專利，以維護脫家的權益。