我從事建築行業，負責設計圖，必須在電腦上畫圖，在設計圖還沒有得到團隊共同完成時，改圖是再平常不過的事，端賴與客戶面對面、電話上的頻繁溝通。

疫情 大爆發後，公司在去年三月果斷實施在家上班 。人事課發出郵件，要大家在大廳領取公司配給每個人的兩個大螢幕電腦顯示器和主機，隔天開始就不用到公司了。每個人都驚訝公司的迅速決定和大手筆，雖然很多人開心不用開車來回，我卻是很苦惱，因為那表示很多靠面對面就能解決的事情，以後都不能做了。

剛開始為了連線上班，花了很多時間和IT來來回回，好不容易上手了，又要花很多很多的時間在email上回覆問題；平常在公司十分鐘就能解決的事，現在要花上一個小時以上在文字間往來，光是這樣的情形就占了很大部分的上班時間。

上班進度要趕上，否則老闆會認為在家偷懶，要回覆電話和email、視訊會議，這些瑣碎的事情，經過一段時間後就上手了，只是占去的時間變成要在家加班才能彌補。但很多事情習慣了以後，其實也就沒有那麼困難了。

在家工作後，和老婆見面的時間實在太長了，我才比較了解她的作息，原來我以前出門上班後的時間，她活動安排得多采多姿。她快樂，我也很高興。

最讓我頭痛的，是她的防疫工作做得太徹底、太好。她會三令五申，交代又交代。我出門去一趟麥當勞，一定要走得來速，口罩 戴好，手套穿好，拿了東西後，放在老婆事先準備好的紙箱內，乾洗手擦了還要擦方向盤等。

回到家，必須在車庫換好衣褲，口罩丟到垃圾桶，再擦一次乾洗手，門把噴酒精，再戴好新的一副手套，把食物拿進屋內，馬上用肥皂洗手。這還沒完，依次把食物放在盤子裡，丟掉包裝紙，再洗一次手。我有一次忘記這個標準程序，沒有丟掉包裝紙，被她念得無地自容。

有過兩次經歷後，老婆下達通令，不准我外出，然後要我感激她冒著生命危險外出採買各種物品。我真的由衷感激她的犧牲奉獻，也很感謝她下達這個命令，大大減輕我的壓力。

將近一年半在家工作，是天上掉下來的禮物，我和老婆兩人這二、三十年來因為孩子和工作，很少有這麼長的時間膩在一起。雖然各人還做各人的工作，但是那種知道對方就在身邊的那種感覺，真的好甜蜜，好像回到以前戀愛的時候。

現在因為疫苗施打普及，公司決定要回去辦公室上班了，在我已經適應在家上班的模式後，又要重新開始。只是老婆開始非常擔心我回去上班，因為那意味著我將會和同事面對面溝通，開會發言……，種種可能發生的場景她都幫我設想到了。

老婆準備了冷熱兩種餐盒，規定我午餐盒不能放冰箱；自備小型熱水壺，用來泡咖啡；消毒紙巾、乾洗手等不要用公司的；下班後，同樣必須在車庫換好衣褲才能入家門，公事包則放在車庫，不准帶入內，然後馬上肥皂洗手、洗眼鏡……。

我了解老婆的用心，也知道這樣做是為了家人安全，我惶恐的是，不知道如果到時候忘了哪一個步驟，老婆是不是又要念個天長地久？話雖如此，我還是很慶幸老婆大人的小心與細心，讓我能無後顧之憂地工作。