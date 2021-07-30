七月四日美國 國慶。那天天氣真好，雲淡風輕，老公與我決定造訪自由女神 像以示慶祝。

自由女神像位於上紐約 灣的自由島，上島必須搭乘渡輪。它是法國人民送給美國的禮物，當年許多從紐約港進入美國的移民，視自由女神為歡迎的信號，如今己成為大蘋果紐約的地標。

我們臨時決定，當然買不到票，不過沒關係，我們可以遠眺，由砲台公園處，搭乘免費渡輪去史泰登島，中途可以欣賞觀看自由女神的英姿。不知為什麼，每次我看到自由女神像，總會憶起當年來美國的點點滴滴，有絲絲的感傷，也有絲絲的安慰。

算算日子，我們來美近五十年了，五十年是多麼長的歲月啊！當年提著兩個皮箱，硬是把自己從出生的根拔起，帶著那份慌亂膽怯的心，強迫把自己種在別人家園的土壤，而且拚命地往下紮根，希望融入異鄉、開花結果。

我記得有一年，我們一家四口去希臘旅遊，遊輪在愛琴海中航行。那天正逢美國國慶，船長舉辦了一場酒會以示慶祝，只有持美國護照的人才可參加。氣氛很熱鬧，所有表演者的戲服都是以美國國旗為樣式。

當樂隊奏起美國國歌時，我情不自禁地熱淚盈眶，用手捂著我的心，百感交集。這一步一步地走來，經過無數的害怕、寂寞和淚水，多麼地艱辛，但現在我也在國歌中感受到國富民強，心中有份驕傲，原來我已經把異鄉當成了故鄉。女兒、兒子用訝異的眼神看著我，我輕輕地說道：這份感情愛恨交織，你們不會懂的。

當年我來時的故鄉已深深地藏躲在心底，歲月悠悠，當年我來到的異鄉，在時光隧道中漸漸變成為故鄉。

故鄉、異鄉。異鄉、故鄉。兩個都情深意重，願天佑我「鄉」。