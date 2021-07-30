數月前，太座大人吃了一張交通罰單，她在休士頓 市法院的網站上直接認罪且付了罰款，同時申請也完成了數小時防衛性駕駛（Defensive Driving）課程，以避免被「計點」等後續不需要的紛擾，這時僅欠缺「臨門一腳」的東風—駕駛紀錄（Driving Record），而使得整個程序卡住而窒礙難行。

原來德州政府為符合聯邦國土安全部出籠的身分證明加嚴的要求，在兩年前發行新版的駕照 ，原先舊版未過期的駕照，除了不得當作國內航班登機的身分證明外，仍可以照舊使用，所以我們也不急於更換。

不料，這次太座在網上申請駕駛紀錄，發現只有以新版駕照的格式和數碼方得以作業，故而無法順利取得駕駛紀錄，我還打了多通電話到首府奧斯汀州政府辦公室也不得其法。最後我們決定一道前往休士頓市法院，面見法官把問題一次性解決。

想想自個兒來美國二十多年了，也積累了數張罰單的資歷，全是因超速或者在Stop Sign前未將車子完全停穩後再踩油門所致。某次在拿到一張罰單並完成防衛性駕駛課程後的十二個月內，又拿了一張超速的罰單，法官給了我兩種選項，第一是付罰金及計點，第二則是付罰金和Probation（緩刑）三個月。

我當時對Probation一詞沒有即時反應過來，還傻傻地以為是學校內的「留校察看」，故而選擇了第二項。所幸隔天上班，一位非裔 同事鉅細靡遺地解釋在「緩刑」中再度犯錯的嚴重性，我方才大夢初醒，連忙寫了一張提醒卡放在駕駛座上，且在往後的九十多天內，我開車就如同七十歲的老爺爺般戒慎恐懼，總算有驚無險地熬過去了。

和太座到了法院前停妥了車，門口一名小哥在我們手上噴灑消毒酒精，並口頭詢問我們在過去十四天內有否感染或接觸過感染新冠病毒的病人，當我們的答案是否定時，我們上前通過了金屬檢測器，然後被分配到地下室的一間法庭。法庭內值班法警依照社交距離的要求，將我們派到法庭角落的座位。

當天主理案件者是一名非裔的男性法官，當法警示意輪到我們的案件審理時，太座和我趨前，走到有加裝透明壓克力隔板的法官跟前敘述來意。法官看我們所有證件齊全，只差一份駕駛紀錄銷案而已，隨即指引我們上一樓大廳繳費執領收據，再進入法庭內呈交即可結案。

末了，他還加問了太座今年「貴庚」，太座笑答年近五十，法官竟促狹地說太座看來只有二十五歲，如此反而讓我樂不可支，成為此行的「亮點」。

走出法院，總算放下心中的大石頭，也調侃太座，下一回我可不想再開一個多小時的路程，還破財，只是為了買法官的一句「溢美之詞」。