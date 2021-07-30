我從小愛看書，為了出人頭地，牢記了牛頓的名言：「如果我看得更遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」讀書是爬上巨人肩膀的過程，站上巨人肩膀是想看得更高更遠。

我出身貧寒，沒有錢買書，為了實現成為另一個巨人的夢想，圖書館 成為我的最愛，無論我高興難過、喜怒哀樂，無論在天涯海角、國內國外，都不離不棄相伴終生。

移民美國 六年，我去得最多的地方就是圖書館。我家住在俄勒岡和華盛頓兩州的邊境小城，我每周都會去兩個州的圖書館兩三次。許多圖書館的館員都認識我，知道我不懂英文，主動推薦中文新書，幫我排憂解難，不是親人勝似親人。

有人說在美國生活，不懂英文就是一個聾子、瞎子，圖書館成了我的千里眼和順風耳。圖書館的「世界日報 」讓我像秀才一樣，不出門就知天下大事。我在書海中遨遊，在圖書館英語初級班學ABC，參加中秋、新年的活動……，圖書館成了我的第二個家。

自打去年初新冠病毒肆虐全球，全美圖書館閉館，讓我跌入冰窖、寢食不安，認為世界末日來臨，惶惶不可終日。失去後我才發現：原來上圖書館早也成了生活中的一個重要鏈扣，只是平時身在福中不知福，唯有這節鏈扣嘎然中斷後，立馬察覺到它的存在和重要。原來我們的生活裡面，除了瓜果蔬菜、衣食住行，還有一個必需的精神糧食：書籍。

不久後傳來了好消息。疫情下的麥魯瑪縣圖書館服務未減，轉到網上平台，節目更具活力；中文書籍增多，足不出戶也能借閱。最大的變化是，入館瀏覽書籍與親身借閱服務暫停後，市民可透過圖書館網站或電話預定要借閱的書籍，然後預約到取，並取消了所有過期未還書籍的罰款。

我立馬戴上口罩手套，全副武裝，奔走於各個圖書館之中。不但在圖書館專設的預約領書處取書，還有意外的驚喜，在圖書館門前一塊手寫的紙牌「多取多讀，免費」的書桌上，還免費得到了世界日報和讀者文摘等中文書籍。真的是旱地裡下了一場及時雨，讓我對圖書館肅然起敬、依依不捨和十分感恩！

從此，天天宅在家的疫情時期，讀書成為最佳精神糧食補足和消遣。雖然世界不太平，內心自有安定。

前幾天，欣聞大多數圖書館都開始限人數定時開門迎客了。我第一時間像歸家的遊子一樣，走進中文書最多的麥魯瑪縣一二二街圖書館。「歡迎您來圖書館借書和避暑」，館員像老朋友一樣，親切地一邊問候，一邊遞上一瓶礦泉水。

原來最近極端熱浪發威，美西北波特蘭高溫達華氏一百一十六度，比杜拜還熱，圖書館成為人民避暑的地方。我看到兒童們在這裡玩遊戲，老年人在這裡看書讀報，成年人在這裡上網，還有幾個無家可歸者在這裡納涼看書……，任何人都可以在圖書館自由出入，但始終保持著靜謐的狀態，一切都很協調。

我撲向書海，赫然發現了最新出版的中文書「武漢封城日記」。看到我一口氣選了二十多本書，館員送給我一個書袋，立刻，心中一股溫暖湧動。

為了感恩，為了傳遞愛，我開始東施效顰，把自己在疫中一年多在美國的所見所聞所感整理成冊，參加世界日報的大家來寫書活動，如果能給有需要的人，提供些許幫助，我心足矣！